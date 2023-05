Ekipa Dallas Stars v finalu zahodnega dela NHL

Ekipa Dallas Stars je napredovala v finale zahodnega dela severnoameriške hokejske lige NHL, saj je na odločilni sedmi tekmi doma z 2:1 premagala Seattle Kraken. Za uvrstitev v veliki finale te sezone in Stanleyjev pokal bo Dallas igral z ekipo Vegas Golden Knights, ki je že prej s 4:2 v zmagah izločila Edmonton Oilers.

Dallas je pred tem v konferenčnem finalu zadnjič igral leta 2020, ko so bili prav tako njihovi tekmeci iz Las Vegasa. Zvezde so zmagale že po petih tekmah, nato pa so jih v finalu lige premagali igralci Tampe in osvojili Stanleyjev pokal, prvega v dveh zaporednih letih.

Dallas je v dvoboju proti Seattle Kraken povedel ob koncu šestnajste minute druge tretjine, ko je Roope Hintz ukradel plošček obrambnemu igralcu Jamieju Oleksiaku na modri črti in nato z veliko hitrostjo prišel pred vrata tekmecev in poslal plošček v mrežo.

Wyatt Johnston je v trinajsti minuti zadnje tretjine povišal prednost domačih na 2:0. Prišel je za obrambno linijo Seattla in nato odbiti plošček po strelu Rusa Jevgenija Dadonova pospravil v gol vratarja Philippa Grubauerja (26 obramb).

Oliver Bjorkstrand je edini premagal čuvaja mreže domačih Jaka Oettingerja (22 obramb), ko je 17 sekund pred koncem postavil končni izid.

»To je bila naša najbolj ekipna igra v tokratni končnici. Igralci so se res dobro pobrali po prejšnjem porazu s 3:6. Vso sezono so napredovali, tako posamezno kot ekipa. Niso razočarali,« je dejal trener Stars Peter DeBoer. Ta je vodil Golden Knights proti Stars leta 2020. »Veliko je neporavnanih računov, tako in drugače. Toda nocoj moramo uživati, potem pa se bomo pogovarjali o naših naslednjih korakih.«

DeBoer je postal prvi trener v zgodovini NHL, ki je s štirimi različnimi ekipami prišel najmanj do konferenčnega polfinala, uspelo mu je še z moštvoma New Jersey Devils leta 2012 in San Jose Sharks leta 2016.