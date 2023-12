Francozinje tretjič na svetovnem prestolu

Rokometašice Francije so tretjič postale svetovne prvakinje. V finalu 26. svetovnega prvenstva v Herningu na Danskem so premagale branilke naslova Norvežanke z 31:28 (20:17). Francozinje, ki so tudi olimpijske prvakinje iz Tokia, so bile zlate še na SP leta 2003 na Hrvaškem ter 2017 v Nemčiji. Ob tem imajo s SP še štiri srebrne kolajne.

Francija – Norveška 31:28 (20:17) Dvorana Jyske Bank Boxen, gledalcev 12.031, sodnika Lah in Sok (oba Slovenija).

Francija: Glauser, Nocandy 1, Toublanc 2, Valentini 4, C. Lassource, Zaadi Deuna, Flippes 2, Kanor 4, Horacek 5 (3), D. Lassource, Foppa 1, Nze Minko 3, Granier 1, Bouktit 3 (2), Grandveau 5, Sako. Norveška: Aardahl 1, Skogrand, Mørk 8 (7), Oftedal 6, Solberg, Brattset, Breistøl, Ingstad, Lunde, Bakkerud 2, Novak, Herrem 4, Solberg-Isaksen, Reistad 5, Hovden 2, Deila.

Francozinje so zasluženo dobile finale, ki sta ga sodila slovenska delivca pravice Bojan Lah in David Sok. Vodile so večji del dvoboja, saj so s čvrsto obrambo ustavile napadalni potencial Norveške z Ello Henny Reistad, ki je v polfinalu zabila Danski kar 15 golov. Reistadova je v finalu dosegla le pet zadetkov.

Norveška se je deset minut pred koncem tekme približala na 26:25, a je Francija odgovorila z delnim rezultatom 3:0 in dobri dve minuti pred koncem rešila vprašanje zmagovalk (31:28). Norvežanke ostajajo pri štirih naslovih svetovnih prvakinj (1999, 2011, 2015, 2021) in delitvi absolutnega rekorda po številu zlatih kolajn z Rusijo. Je pa to njihovo 12. odličje na SP; najbližje zasledovalke Madžarke jih imajo devet.

Na tekmi za tretje mesto je Danska premagala Švedsko z 28:27 in osvojila sedmo kolajno na SP, četrto bronasto. S tem je ponovila dosežek izpred dveh let na SP v Španiji. V tem stoletju je bila bronasta tudi na prvenstvu leta 2013 v Srbiji, 1962 in 1993 je bila srebrna, edini naslov pa je osvojila 1997 v Nemčiji. Švedska ostaja brez odličja s SP. Še drugič je izgubila tekmo za tretje mesto; leta 2017 jo je premagala Nizozemska.

Slovenija je 26. SP na Norveškem, Švedskem in z zaključkom na Danskem končala na 11. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev po letu 2003 ter tretja najboljša v zgodovini.