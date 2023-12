Znane so tekmice slovenskih rokometašic v kvalifikacijah za OI

Znane so tekmice slovenskih rokometašic na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre 2024. Poleg Paragvaja, ki si je mesto zagotovil s tretjim mestom na prvenstvu Amerik, sta to še šesta in sedma reprezentanca svetovnega prvenstva, ki se bo danes končalo na Danskem. To sta Nemčija in Črna gora.

Črnogorske rokometašice so na tekmi za sedmo mesto premagale Češko z 28:24, Nemke pa so izgubile dvoboj za peto mesto proti Nizozemski s 26:30. Slovenija je bila na SP na Švedskem, Norveškem in Danskem 11., kar je njena najboljša uvrstitev na SP po letu 2003 ter tretja najboljša uvrstitev v zgodovini. Pred tem so bile Slovenke boljše le leta 2003 z osmim mestom in 2001 z devetim.

Adžić: Cilj je prva uvrstitev na OI

»Nemčija je kakovostna reprezentanca, ki je že na drugem zaporednem tekmovanju končala med najboljšo osmerico. Črna gora je v nekoliko spremenjeni zasedbi morda najprijetnejše presenečenje letošnjega svetovnega prvenstva. Zadržala je trend visokih uvrstitev na največjih tekmovanjih. Gre za izjemno tekmico. Paragvaj se na južnoameriškem prvenstvu ni uvrstil med najboljšo trojico, tudi na tem prvenstvu ni bil med najboljšimi reprezentancami svoje celine,« je ocenil selektor slovenske izbrane vrste Dragan Adžić.

»Menim, da bodo tekme, ki jih je Paragvaj odigral na svetovnem prvenstvu, dovolj za kakovostno analizo, medtem ko bosta reprezentanci Črne gore in Nemčije zahtevali našo popolno osredotočenost. Naš cilj je prva uvrstitev na olimpijske igre,« je dodal Adžić.

Od 11. do 14. aprila 2024 se bo za šest prostih mest v Parizu potegovalo 12 reprezentanc, razdeljenih na tri turnirje. Z vsakega bosta napredovali prvi dve ekipi. Znane so tudi udeleženke tudi preostalih dveh turnirjev. Na enem bodo igrali Švedska, Madžarska, Kamerun in Japonska, na drugem pa Nizozemska, Češka, Argentina in Španija.

Na olimpijske igre so že uvrščene Francozinje kot gostiteljice ter Danska, Južna Koreja, Angola, Brazilija in Norveška.

Na SP v Herningu bosta danes na sporedu še tekma za tretje mesto, Švedska - Danska (16.00), in finale med Francijo in Norveško ob 19. uri.