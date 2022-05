Gaši gre v Köln po srečno šestico, prvič kot očka

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih letih so slovenski rokometaši redni udeleženci zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu. Letošnje ne bo izjema, na F4 se je uvrstilo pet reprezentantov s tremi klubi. Naslov evropskega prvaka bosta branila Blaž Janc in Domen Makuc z Barcelono, drugič bo želel na rokometni Mt. Blanc stopiti Miha Zarabec s Kielom, prvič se bosta nanj želela zavihteti Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč z Veszpremom. Žreb polfinalnih parov, v katerem bodo tudi poljske Kielce, bo v torek, vrhunec sezone 18. in 19. junija. Kaj je po zmagi proti Aalborgu povedal Marguč in kaj pričakuje od sezone?