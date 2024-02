Gorenje brez možnosti za napredovanje

Rokometaši Gorenja so izgubili tekmo EHF evropske lige pri Nexeju iz Našic in ostali brez možnosti za nastop v četrtfinalu, saj je Sävehof v gosteh presenetil Skjern. Na Hrvaškem je ekipa Zorana Jovičića izgubila s 27:34 (Enej Slatinek Jovičić 7, Tilen Sokolič 5).

Nexe, ki ga je do prejšnjega tedna vodil slovenski strokovnjak Branko Tamše, danes je na klopi sedel nekdanji slovenski selektor Kasim Kamenica, od jutri pa bo trener še en nekdanji selektor Slovenije Veselin Vujović, je zasluženo prišel do dveh točk, je poročala STA.

Velenjčani so se uspešno upirali 45 minut (25:23), v zadnji četrtini tekme pa so jim pošle moči, kar so izkušeni gostitelji izkoristili (30:24) in zanesljivo prišli do zmage. Najboljši posameznik pri Gorenju je bil Enej Slatinek Jovičić s sedmimi zadetki, od tega jih je šest zabil v prvem polčasu.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Danes bodo zadnjo gostujočo tekmo v elitni EHF ligi prvakov odigrali rokometaši Celja Pivovarne Laško in se v Portu želeli izogniti 13. porazu. Za konec bodo gostili Gudme. Proti Portu so doma v drugem polčasu zapravili devet golov prednosti.