Grosova 12 golov, Slovenija gre naprej

Slovenske rokometašice so na razburljivi tretji tekmi 25. svetovnega prvenstva v Španiji remizirale z Angolo s 25:25 (13:14) in se uvrstile v drugi del tekmovanja, kar je bil njihov osnovni cilj.

Po dobrem začetku (3:0) so popustile in v drugem polčasu zaostajale že za tri gole, toda selektor Dragan Adžić jih je znal umiriti, kar se je obrestovalo. Tjaša Stanko je v zadnji minuti podala Nini Zulić za zlata vreden gol, toda junakinja tekme je bila kapetanka Ana Gros, ki si je oprtala veliko breme in dosegla kar 12 zadetkov.

Slovenke, ki so po zadnji sireni zaplesale od veselja, so tako po zmagi nad Črno goro in porazu proti Franciji s tremi točkami zasedle drugo mesto v skupini A in si priigrale dodatne tri tekme v Granollersu. V drugem delu najboljših 24 reprezentanc, v katerega vstopajo z dvema točkama, se bodo za mesto v četrtfinalu merile s Srbijo, Rusijo in Poljsko.

Povsem drugače, kot dva dni prej proti Franciji, ko kar 14 minut niso zatresle mreže, so Slovenke začele tekmo z Angolo, proti kateri so pred dvema letoma na SP na Japonskem izgubile za devet golov. Liza Omoregie, Ana Gros in Maja Svetik so dosegle uvodne tri zadetke.

Toda afriške prvakinje so kmalu pokazale zobe, očitno so se predvsem pripravljale na Slovenke, ki so jih videle kot šibki člen v skupini A. Proti Franciji in Črni gori so klonile z identičnim izidom 20:30, proti Sloveniji pa uveljavile moč. Tudi po zaostanku z 8:11 so se vrnile z izenačenjem in Adžića prisilile v minuto odmora. Ta je prinesla drugi gol krožne napadalke Nataše Ljepoja, vendar Angolke so zavohale kri in si po zavoljo mnogih tehničnih napak tekmic (Slovenke so jih storile kar devet) tik pred koncem prvega polčasa priigrale prvo vodstvo na tekmi.

V slovenskih vratih je bila namesto Amre Pandžić izkušena Branka Zec, ki ni bila najbolj ogreta, v napadu pa je veliko bremena nosila Grosova, ki je dosegla kar šest od 13 slovenskih golov. Vseeno preplaha v slovenskem taboru ni bilo, Adžić je igralke zgolj dopovedoval da se morajo držati sistema, saj jim individualne akcije prinašajo malo dobrega.

Slovenke so se veselile napredovanja. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Grosova, zvezdnica CSKA, je izkoristila prvi napad za sedmico, vendar Angolke niso popuščale ter si z golom Natalie Fonsece prvič priigrale vodstvo za dva gola, kmalu zatem pa že za tri (18:15). Slovenke so priložnosti iskale prek kril, kjer pa ni bilo želenega učinka, dokler svojega talenta ni pokazala novinka Petra Kramar, slovensko odkritje tega mundiala.

Manjkali so goli Omoregijeve in predvsem Tjaše Stanko, medtem ko so Angolke podvajale obrambo na Grosovi, ki pa je vselej našla rešitev in z desetim golom poskrbela za vodstvo z 20:19. Adžić je ob igrišču mahal z rokami kot dirigent in spodbujal svoje borke, levoroka Grosova pa je kot njegova desna roka nadaljevala simultanko ter Slovenke držala nad vodo.

Ključni trenutek se je zgodil, ko je Stankova, ki pred tem ni našla svoje igre, izsilila sedemmetrovko, ki jo je hladnokrvno izkoristila Grosova za 24:23. Do konca sta bili dve minuti. Ko je Adžić po novem izenačenju uvidel, da je slovenska igra preveč predvidljiva, je znova sklical posvet ob klopi, nakar je Stankova našla Zulićevo, ki je dosegla gol odrešitve. Angolke so še zmogle izenačenje, ampak do zmage niso mogle in Slovenke so se veselile lepega uspeha.

Tudi če se ne bodo dokopale do četrtfinale, jim bodo tri dodatne tekme zelo koristile v luči evropskega prvenstva, ki ga bodo v Celju in Ljubljani gostile čez leto.