Jesenski euro mala malica za premierni mundial z žogo

Slovenija se je v dobrih 30 letih samostojnosti izkazala kot zgledna organizatorica raznih športnih tekmovanj, v kolektivnih panogah je med drugim gostila košarkarsko, odbojkarsko in vaterpolsko evropsko prvenstvo ter večkrat SP skupine B v hokeju, toda v igrah z žogo pri nas še ni bilo svetovnega prvenstva. To se bo spremenilo v sredo, ko se bo v Celju in Laškem začelo SP za rokometašice do 20. leta starosti. Mundial v Spodnji Savinjski dolini bo športni spektakel in morda še večji logistični podvig.

Samo za občutek, na SP bo prvič sodelovalo 32 reprezentanc s petih celin, kar pomeni skupaj okrog 750 igralk, strokovnega in spremljevalnega osebja. Poleg tega pride še približno 100 ljudi z mednarodne zveze IHF, tj. sodnikov, delegatov in funkcionarjev. Seveda bodo mnoge ekipe imele s seboj tudi navijače (povečini sorodnike), ki bodo prišli spoznavat deželo na sončni strani Alp. Velik zalogaj ...

»Uspelo nam je namestiti vse reprezentance. Devetnajst jih bo v hotelu Thermana v Laškem, tri v hotelu Evropa, tri v zdravilišču Dobrna, tri v hotelu Paka v Velenju, dve v hotelu Špica in ena v hotelu Grof. Slovenke bodo ostale v Zrečah,« bi lahko tudi sredi noči razporeditev razložil vodja organizacijskega odbora Jure Cvetko.

Jure Cvetko ima že veliko izkušenj z organiziranjem tekmovanj. FOTO: RZS

Njegova ekipa, v kateri so nepogrešljivi generalni sekretar RZS Goran Cvijič ter Polde Kalin, Irena Starc in Mateja Kavčič, ima že veliko izkušenj. Leta 2017 je bilo v Celju mladinsko EP za dekleta, leta 2018 mladinsko EP za fante (slovenski upi so osvojili zlato), leta 2019 EP za kadetinje in lani spet EP za mladinke. A tokrat je stvar precej večja.

»Če nič drugega, je še enkrat toliko reprezentanc. Soočamo se z drugačnimi kulturami, določene reprezentance, denimo iz Afrike, tudi Azije in Južne Amerike, so slabo organizirane in od njih težko pridobivamo informacije. Ampak bomo že zmogli,« pred izzivi ne beži direktor Cvetko, tudi prvi operativec celjskega kluba ŽRK Z'dežele.

Zlatorog, Golovec, Tri lilije

V osmih skupinah s po štirimi reprezentancami po dve napredujeta v drugi del 4 x 4. Sledijo izločilni boji: četrtfinale, polfinale in finale, ki bo 3. julija. Sprva so bila predvidena štiri prizorišča, vendar Rdeča dvorana v Velenju ni ustrezala standardom IHF. Tekme bodo tako v celjskih Zlatorogu in Golovcu ter laških Treh lilijah. Dnevni spored se bo začel ob 10.30, zadnje tekme bodo ob 20.30.

Vse skupaj bo generalka za novembrsko EP za članice, ki ga bosta poleg Slovenije gostili tudi Severna Makedonija in Črna gora. Ampak takrat bo stresa manj, je prepričan sogovornik.

Erin Novak je kapetanka Slovenije. FOTO: RZS

»Jeseni bomo imeli štiri reprezentance v Celju in štiri v Ljubljani, poleg tega bo EHF prevzela veliko nalog,« je povedal Cvetko, ki si ponosno ogleduje tri dvorane, v katerih so nameščeni novi veliki zasloni. »Obstoječi semaforji niso ustrezali vse večjim zahtevam IHF. Tudi sicer smo dvorane uredili in okrasili, tako bo vsak, ki bo prišel, videl, da gre za svetovno prvenstvo,« je povedal Cvetko in se ob tem zahvalil za podporo MO Celje in županu Bojanu Šrotu.

Adutinji Novakova in Klemenčičeva

Še k bolj športnim temam. Slovenke, ki jih vodi Sebastjan Oblak, bodo igrale v skupini F z Mehiko (sreda), Čilom (petek) in Nemčijo (sobota). Vse tekme bodo ob 18.30 v Golovcu. Če bodo vsaj druge, bodo imele še tri tekme v večjem Zlatorogu, kjer bodo tudi odločilni boji.

Glavno breme bosta nosili kapetanka Erin Novak in Valentina Klemenčič, ki sta že okusili igranje v članski vrsti. »Vse bi bilo lažje, če bi šle punce naprej, potem bi imeli mi organizatorji še več elana. Ne nazadnje pa bomo zelo veseli vsakega evra od prodaje vstopnic. Naše rokometašice si zaslužijo podporo, je nekdanji rokometni sodnik Cvetko povabil navijače.