Ne zbujajte levov, apetit jim raste in sanjajo o kolajni

Draško Mrvaljević, direktor črnogorske reprezentance, ki je v odsotnosti selektorja Zorana Roganovića vodil ekipo na prvih dveh tekmah, je navdušen nad predstavami levov na EP. »Igramo brez pritiska, napisali smo novo poglavje zgodovine. Vedno sem verjel v te fante in zdaj verjemite meni, ko vam povem, da bomo dosanjali kolajno,« je dejal nekdanji član Kopra. Jutri Črno goro čaka Nizozemska, Hrvaška se bo reševala proti Danski. Črna gora ima glavna aduta v nekdanjem celjskem igralcu Branku Vujoviću in vratarju Nebojši Simiću, ki kolege dvigujeta na višjo raven. Tudi še štiri znance slovenskih rokometnih igrišč: Vuka Lazovića (Krško, Slovan), Stefana Čavorja (Celje PL), Rista Vujačića (Ribnica) in trenutnega pivovarja Radojico Čepića.