Rokometna poslastica v Zlatorogu z nesrečnim koncem

To je deveti poraz Celjanov v letošnji sezoni elitnega tekmovanja na evropskih tleh. S šestimi točkami tako ostajajo na sedmem mestu v skupini B, kjer je na vrhu še naprej Barcelona s 23 točkami. Sledita Kielce z 20 in Nantes s 14. Celjani sicer še lovijo šesto mesto, ki kot zadnje vodi v osmino finala. Pivovarji so dvoboj na krilih glasnih domačih navijačev odprli napadalno. Po nekaj sijajnih obrambah vratarja Gala ​Gaberška so domačini z zadetkom Gala Marguča povedli s 4:1. A Barcelona ni bila dolgo v zaostanku. Dika Mem je po desetih minutah dvoboja izidi poravnal na 5:5.

Varovanci trenerja Alema Toskića so kmalu obnovili prednost treh golov, ko je bil za 8:5 natančen Tilen Strmljan. Nekaj trenutkov za tem so imeli rokometaši iz knežjega mesta priložnost, da povedejo za štiri gole, a sedemmetrovke ni izkoristil Marguč. Zato so to še enkrat več izkoristili gostje iz Španije, ki so izid spet izenačili (9:9).​ Minuto pred koncem prvega dela so Celjani prišli do svoje največje prednosti v prvem polčasu. Po golu Tadeja Mazeja so povedli s 15:11, na glavni odmor pa so odšli s tremi zadetki naskoka.

V nadaljevanju so celjski rokometaši dobro izkoriščali napake nasprotnika in kar nekaj časa držali lepo prednost nad aktualnimi evropskimi prvaki. Ti so se sicer v 45. minuti približali na le en gol zaostanka (21:20). A to domačih rokometašev ni prav nič zmotilo, saj so kmalu znova ujeli svoj ritem. S svojim novim golom je Marguč povišal celjsko vodstvo na štiri gole (24:20). Rokometaši Barcelone, ki sicer nikoli pred samim zaključkom današnjega dvoboja niso vodili, pa so v napeti končnici v Celju pokazali vse svoje izkušnje in tudi izkoristili utrujenost Celjanov. Dobro minuto pred koncem je Mem izid izenačil na 27:27. V zadnji minuti je nato Aleix Gomez zadel za prvo in edino vodstvo Barçe na dvoboju. Mazej je imel za konec še priložnost za izenačenje, a je njegov strel obranil Emil Nielsen.

Marguč je bil z osmimi zadetki najboljši strelec dvoboja, Strmljan jih je dodal pet. Z 12 obrambami se je v vratih Celja izkazal tudi Gaberšek. Pri Barçi sta bila s petimi zadetki najboljša Mem in Hampus Wanne. Oba Slovenca v dresu španskega kluba Blaž Janc in Domen Makuc sta dosegla dva gola. Celjski rokometaši bodo v naslednjem kolu lige prvakov gostovali pri Kielu. Dvoboj 2. kola v Celju so proti nemškemu velikanu dobili z 38:36. V zadnjem kolu skupinskega dela bodo doma gostili Aalborg, šesto mesto, ki kot zadnje vodi v izločilne boje, z dvema točkama prednosti pred Celjem in odigrano tekmo manj še naprej drži madžarski Pick Szeged.

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo