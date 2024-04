S plesom Tamare Mavsar štart misije Pariz 2024: Adžić: To je za vse generacije

V nadaljevanju preberite:

Prvi april 2024. Ni bilo nobene potegavščine, je pa Barbara Lazović zavrtela slavljenko Tamaro Mavsar, ki so ji kolegice ob 10. uri zjutraj v krogu zapele za rojstni dan. Tako se je z veliko pozitivne energije na velikonočni ponedeljek začela misija Pariz 2024 za slovenske rokometašice, pred katerimi sta najbolj pomembna dva tedna v karierah.

V ogrevalni dvorani dvorane Stožice so dekleta opravila prvi trening pred tekmama z Latvijo (četrtek, Dobele) in Italijo (nedelja, Kodeljevo) v kvalifikacijah za EP ter bolj veliko bolj pomembnem turnirju v Ulmu, kjer se bo reprezentanca Dragana Adžića pomerila z Nemčijo (11. t. m.), Paragvajem (13.) in Črno Goro (14.) za dve olimpijski vstopnici.

Kaj je ob začetku misije Pariz 2024 povedal selektor Adžić, kaj mu vliva optimizem, kakšno je zdravstveno stanje v reprezentanci? Kakšno poslanstvo bo v Ulmu imela nekdanja reprezentančna vratarka Branka Zec in zakaj je Adžić ni prepoznal? Kdo je edina slovenska rokometašica, ki je nastopila na olimpijskih igrah, in kdo je bil Črnogorec, ki je Slovenijo že popeljal na Olimp?