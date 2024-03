Adžić začutil na vodi, da je čas za slovensko pravljico

»Reprezentantke imajo po dveh visokih porazih s Francijo ter izpadu Krima Mercatorja iz lige prvakinj proti CSM Bukarešti načeto samozavest, zato bo v desetih dneh, ko bomo imeli priprave, moja glavna naloga, da dvignem moralo in najdem ekipni duh, ki nas je krasil na domačem euru in decembra lani na SP,« je povedal selektor slovenskih rokometašic Dragan Adžić, čigar reprezentanco čaka med 11. in 14. aprilom karierni izziv, olimpijske kvalifikacije v Ulmu, kjer bodo tekmice Nemke, Paragvajke in Črnogorke. Še pred tem bo Slovenija odigrala dve tekmi v kvalifikacijah za EP, 4. aprila v Latviji in 7. aprila na Kodeljevem z Italijo.

Slovenke še nikdar niso nastopile na olimpijskih igrah in se želijo pridružiti rojakom, ki so bili nedavno uspešni na enakem turnirju v Španiji. Adžić je v Trebnjem znova čestital kolegu Urošu Zormanu, ki se je udeležil žreba pokala RZS kot trener Trima.

Ker so se Slovenke z visokima zmagama proti Latviji in Italiji že uvrstile na EP 2024, bo Adžić na Baltik popeljal pomlajeno zasedbo zgolj s šestimi članicami prve ekipe, v Ljubljani pa bo na generalki proti Italiji že nastopila najboljša reprezentanca. Črnogorec bo v Latvijo dopotoval šele na dan tekme, ker želi z glavnino čim več postoriti na treningih v Ljubljani, ki se bodo začeli na velikonočni ponedeljek.

V deževnem dnevu na Dolenjskem je Adžić ohranil optimizem. »Nekako čutim na vodi, da nas čaka nekaj velikega. Res je, Nemčija in Črna gora imata več izkušenj in mi se ne moremo imeti za favorite. Toda prepričan sem, da imamo dovolj kakovosti, da uresničimo dolgoletne sanje slovenskega ženskega rokometa in prvič splezamo na Olimp,« je povedal »Adžo«, ki je bil s Črno goro dvakrat na OI, leta 2012 v Londonu tudi osvojil srebrno kolajno.

Seznam reprezentance za Italijo in olimpijske kvalifikacije: Ana Abina, Nena Černigoj (Mlinotest Ajdovščina), Ema Abina, Dijana Đajić, Manca Jurič, Valentina Klemenčič, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Nina Spreitzer, Tjaša Stanko, Alja Varagić, Maja Vojnovič (vse Krim Mercator), Ana Gros (Györ), Ema Hrvatin (Zwickau), Nataša Ljepoja (Valcea), Ema Marija Markovič (Celje Z'dežele), Erin Novak (Kisvarda), Elizabeth Omoregie (CSM Bukarešta), Amra Pandžić (Baia Mare), Lana Puncer (Velenje), Maja Svetik (Füchse).

Seznam reprezentance za Latvijo: Lara Bukovec, Azra Zulić (obe Z'dežele), Žana Cerovak, Dijana Đajić, Elena Erceg, Lara Ermenc, Vita Ivanović, Valentina Klemenčič, Klea Pirtovšek, Tea Pogorelc, Tinkara Rakovec, Luna Mija Zupan (vse Krim Mercator), Nena Černigoj (Mlinotest Ajdovščina), Ema Hrvatin (Zwickau), Tinkara Kogovšek, Saša Posega (obe Litija), Lana Puncer (Velenje), Erin Novak (Kisvarda).