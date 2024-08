Slovan je v varnih rokah

V nadaljevanju preberite:

Ob ustoličenju Uroša Zormana za rokometnega selektorja sem po malem zastrigel z ušesi.Kot mnogi drugi v rokometnem miljeju nisem vedel, česa je sposoben intrigantni mož, poleg »dolgega jezika«, hitrih misli in odkritosti. »Profesorji z difa« so Zormanu priznavali veliko igralsko kariero, v vlogi trenerja s šampionsko žilico, pedagoga ali strokovnjaka ga pač niso videli. Deloma tudi zaradi njegove drznosti in recimo pomanjkljivih govorniških spretnosti.

Zormanovemu naravnost čarobnemu optimizmu je že zdavnaj sledil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je tudi njegov zaščitnik. Ni naključje, da mu je zaupal veliki projekt obuditve rokometa v glavnem mestu in selitve rokometne vladavine v Ljubljano.