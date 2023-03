Toskićevi borci presegli pričakovanja, zaslužijo si več podpore

V nadaljevanju preberite:

Že vrsto let je Celje Pivovarna Laško za rokometaše zgolj odskočna deska. Kdor izstopa, se hitro znajde na radarju bolj ali tudi že manj bogatih klubov, in tako se trenerju Alemu Toskiću še naprej obeta Sizifovo delo. Njegova želja, odkar je pred dvema letoma prišel, da bi klub zadržal okostje ekipe, na katerem bi gradil tri sezone (»prepričan sem, da bi bilo v tem primeru Celje kandidat za F4«), se spet ne bo uresničila. Najboljši strelec lige prvakov Aleks Vlah sicer še ima pogodbo s Celjem za naslednjo sezono, toda poleti se bo preselil prav k nocojšnjemu tekmecu Aalborgu (18.45). Kot kaže, Koprčan ne bo edina ptica selivka. Hrvaški viri pravijo, da je Zagreb dal Maticu Suholežniku ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti. Na izstopnih vratih je še en otrok celjske akademije Gal Marguč. Zanimivo, da predsednik Gregor Planteu ali direktor Miroslav Benicky, pri katerem ni jasno, kakšne so njegove pristojnosti, nista zabetonirala pogodbe Tilnu Strmljanu, ki bi ob takšnih predstavah, kot jih kaže v tej sezoni, zlahka dobil bolj radodarne delodajalce ... Kdo pa prihaja v Zlatorog?