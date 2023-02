Koktajl čustev v grenkim okusom v polnem Zlatorogu

V nadaljevanju preberite:

Koktajl čustev v polnem Zlatorogu je bi sladek, a je zapustil grenak okus. Rokometaši Celja Pivovarne Laško si bili na pragu prve zmage proti Barceloni po 18 letih, vendar so v zadnjih petih minutah zapravili vse, po vodstvu s 27:24 tri čiste strele, evropski prvaki pa so dosegli zadnje štiri gole. To je bilo njihovo edino vodstvo na tekmi, ki ni bila za ljudi s slabim srcem. Kaj so po njej povedali trener Alem Toskić, Aleks Vlah, Tilen Strmljan in Blaž Janc?