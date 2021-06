Oče potrdil: Vid Kavtičnik se poslavlja

Kot je v izjavi za STA sporočil njegov oče, Jožef Kavtičnik, bo Vid Kavtičnik v sredo odigral zadnjo rokometno tekmo v karieri, in sicer v francoskem prvenstvu v majici kluba iz Nimesa.



»Vid bo po 21 letih igranja rokometa v velenjskem Gorenju, Kielu, Montpellieru, Aixu in Nimesu ter 20 let igranja v slovenski reprezentanci na sredini tekmi v Istresu končal svojo uspešno rokometno pot, lahko bi zapisali tudi pravljico,« je v izjavi sporočil Jožef Kavtičnik.



Sedemintridesetletni Kavtičnik se je lani preselil v vrste Nimesa. Pred tem je bil eno sezono član francoskega kluba Aix, med letoma 2009 in 2019 je igral za Montpellier in z njim v sezoni 2017/18 osvojil tudi ligo prvakov.

V družbi Zormana, Žvižeja, Lapajneta in Tomšiča

Pred prihodom v Francijo je štiri leta igral za nemškega rokometnega velikana iz Kiela, z njim je med letoma 2005 in 2009 štirikrat slavil v domačem prvenstvu, leta 2007 pa osvojil tudi najbolj imenitno klubsko tekmovanje na stari celini, ligo prvakov.



Dvakratni udeleženec olimpijskih iger in dolgoletni pomembni član slovenske izbrane vrste je leta 2017 z reprezentanco osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Franciji, pred tem se je s Slovenijo leta 2004 veselil srebrne kolajne na domačem evropskem prvenstvu.



Na lanskem januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji je bil član Slovenije, ki je osvojila četrto mesto, a zaradi poškodbe ni igral.



Kavtičnik je odigral 197 tekem za slovensko izbrano vrsto. Po številu nastopov so pred njim le Uroš Zorman, Luka Žvižej, Beno Lapajne in Tomaž Tomšič. Na njih je dosegel 543 golov.

