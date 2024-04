Carlos Alcaraz sporočil slabo novico svojim navijačem

Teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je odpovedal nastop na turnirju ATP 500 v Barceloni z nagradnim skladom 2.782.960 evrov. Že pred tem 20-letni Španec ni nastopil na turnirju masters 1000 v Monte Carlu. Vzrok je težava s poškodbo desne roke trenutno tretjega igralca sveta na računalniški lestvici ATP.

Upanje Alcaraza na tretji zaporedni naslov na odprtem prvenstvu Barcelone je tako propadlo, saj še ni okreval po poškodbi desne roke. Vest o tem, da se je mladi domači matador umaknil s turnirja, so sporočili organizatorji. »Kljub temu, da se je trudil do zadnjega trenutka, ga ne bo na Barceloni Open,« so zapisali organizatorji.

Zato pa bo na domačem turnirju nastopil španski veteran, 37-letni Rafael Nadal. Nekdanji prvi teniški lopar bo v Barceloni zaigral na prvem turnirju po januarski poškodbi mišice v Brisbanu. Nadal bo v prvem krogu zaigral proti Italijanu Flaviu Cobolliju.