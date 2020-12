Đoković št. 1, najbolj priljubljen pa Federer

Vodstvo Moškega teniškega združenja (ATP) je predstavilo zmagovalce posameznih kategorij ob koncu leta in najboljše v spletnem glasovanju. Nagrado za številko 1 na svetovni lestvici je prejel srbski zvezdnik Novak Đoković, za najbolj priljubljenega igralca pa so navijači že osemnajstič izbrali švicarskega šampiona Rogerja Federerja.



Z 18. zaporednim izborom za najboljšega po mnenju številnih navijačev je 39-letni Švicar dosegel tudi rekord, skupno pa ima zdaj že 39 različnih nagrad ob koncu sezone. Đoković je že šestič prejel priznanje za številko 1 ob koncu leta. Med dvojicami sta si nagrado prislužila Hrvat Mate Pavić in Brazilec Bruno Soares.



Španski as Rafael Nadal je prejel priznanje Stefana Edberga za športno vedenje, Kanadčan Vasek Pospisil je uprizoril najboljšo vrnitev leta, za igralca, ki je najbolj napredoval, pa so pri ATP izbrali Rusa Andreja Rubljova. Najboljši novinec koronske sezone 2020 pa je 17-letni Španec Carlos Alcaraz.



Američan Frances Tiafoe je za svoj prispevek pri družbenem osveščanju v svetu tenisa dobil nagrado Arthurja Asha za humanitarne dosežke. Za najboljšega trenerja pa so letos izbrali Avstralca Boba Bretta.

