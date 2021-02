Medvedjev drugi ruski polfinalist, Muchova izločila prvo igralko sveta

V polfinale brez izgubljenega niza

Muchova izločila prvo igralko sveta

Karolina Muchova je šokirala prvo igralko sveta in ostaja v igri za prvi nastop v finalu grand slama. FOTO: Kelly Defina/Reuters

Vrnitev gledalcev

Izidi OP Avstralije

Ruski teniški igralecje tretji polfinalist letošnjega OP Avstralije. Četrti nosilec si je mesto med najboljšimi štirimi priigral z zmago nad rojakom, ki ga je suvereno izločil s 7:5, 6:3 in 6:2.Danil Medvedjev je z zmago postal drugi ruski polfinalist na turnirju, pred njim je to presenetljivo uspelo še kvalifikantu Aslanu Karacevu Četrtopostavljeni Medvedjev bo v polfinalu igral z zmagovalcem obračuna medin, medtem ko Karaceva čaka prvi igralec svetaDanil Medvedjev je za zmago v četrtfinalu potreboval 125 minut. Izgubil je le eno servisno igro, serviral 14 asov in imel tudi 30 winnerjev.V prvem nizu je z breakom povedel s 4:2. V naslednji igri je nato izgubil servis, a tekmecu vrnil uslugo v dvanajsti igri, ko je brez izgubljene točke prišel do zmage s 7:5.Četrtopostavljeni nosilec se je v izenačenem drugem nizu najprej reševal v sedmi igri, v kateri je ubranil tri break priložnosti Rubljova in povedel s 4:3, nato pa dobil še preostali igri.V zadnjem nizu je bil Medvedjev še bolj suveren, v prvi in tretji igri je odvzel servisa tekmecu za vodstvo s 3:0, v osmi igri pa unovčil prvo zaključno žogico.»To je ena izmed mojih najboljših predstav v zadnjem času. Nasprotnik je igral zelo dobro, vendar pa sem ga premagal po treh nizih in brez podaljšane igre, s čimer sem zelo zadovoljen,« je po zmagi povedal Medvedjev, ki se je poklonil dosežku rojaka Karaceva: »Zelo sem vesel zanj. Spisal je zgodovino s tem, ko se je na debiju prebil do polfinala. Če bomo imeli ruski finale, bo to predstavljalo uresničitev sanj, vendar pa bova imela težka tekmeca. Vesel sem za ruski tenis, ljudem bo ta šport še bolj pri srcu, svoje otroke bodo vpisovali v teniške šole in postali bomo teniška nacija,« je razmišljal Medvedjev.V ženski konkurenci je za veliko presenečenje poskrbela 25. nosilka, Čehinja, ki je v četrtfinalu izločila prvo igralko sveta, Avstralko(1:6, 6:3, 6:2).Favorizirana Avstralka je odlično začela dvoboj, v uvodnem nizu dvakrat odvzela servis tekmici in zmagala s 6:1.Bartyjevi se je nato zataknilo. Ob vodstvu z 2:0 je izgubila tri zaporedne igre, v osmi je bila znova nemočna pri serviranju in zaostajala s 3:5, nato pa v zadnji igri brez dobljene točke klonila tudi v nizu.Čehinja je dobro igro prenesla v zadnji niz, v katerem je že v prvi igri prišla do breaka, in po štirih igrah je vodila s 3:1. Ob koncu niza je v sedmi igri še enkrat odvzela servis nasprotnici za vodstvo s 5:2, v sledeči igri pa ubranila tri priložnosti za break in tekmo srečno pripeljala h koncu.»Eden izmed mojih spominov iz otroštva je vezan na ta kraj. Tu sem namreč dobila svojo prvo beležnico, na kateri je bil stadion Roda Laverja. Mislila sem si, da bi bilo lepo, če bi enkrat lahko ogledala ta stadion ali na njem odigrala dvoboj, zdaj pa sem se uvrstila v polfinale. Neverjetno,« je dejala 24-letna Čehinja, ki bo v polfinalu igrala proti Američanki. Nobena iz njiju še ni igrala v finalu grand slama.Vodstvo tekmovanja je sporočilo, da se bodo od četrtka naprej na tribune vrnili gledalci, tako da bo na osrednjem stadionu Roda Laverja odprta polovica kapacitete oziroma 7500 sedežev.Oblasti zvezne države Viktorije so 12. februarja za pet dni uvedle popolno zaprtje zaradi izbruha novega koronavirusa. V hotelu na letališču so namreč odkrili angleški sev tega virusa pri 13 ljudeh. Teniški turnir se je nadaljeval, a brez gledalcev.»Veselimo se prihoda gledalcev za zadnje štiri dni turnirja, ki ga želimo končati uspešno in varno,« je zapisal direktor turnirjaDanil Medvedjev (Rus/4) - Andrej Rubljov (Rus/7) 7:5, 6:3, 6:2.Jennifer Brady (ZDA/22) - Jessica Pegula (ZDA) 4:6, 6:2, 6:1;Karolina Muchova (Češ/25) - Ashleigh Barty (Avs/1) 1:6, 6:3, 6:2.