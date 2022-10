Na voljo le še dve vstopnici za zaključni turnir v Torinu

V Parizu se je začel zadnji od devetih letošnjih mastersov v tenisu. Za dve vstopnici na zaključnem turnirju leta se borijo še štirje igralci, medtem ko si je šesterica že zagotovila nastop v Torinu, kjer se bo najboljša osmerica med seboj merila med 13. in 20. novembrom.

V boju za zadnji dve vozovnici najbolje kaže Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu in Rusu Andreju Rubljovu, ki sta tej sezoni sta zbrala 3645 oz. 3450 točk. Auger Aliassime, osmi nosilec v francoski metropoli, je po treh lovorikah v tem mesecu (Firence, Antwerpen, Basel) le še dve zmagi oddaljen od krstnega nastopa med najboljšo osmerico. V prvem krogu bo 21-letni Kanadčan prost, v drugem pa se bo predvidoma v sredo pomeril z boljšim iz kazahstansko-švedskega dvoboja med Aleksandrom Bublikom in Mikaelom Ymerjem.

Rubljov je bil kot sedmi nosilec v uvodnem krogu prav tako prost, v drugem pa se bo udaril z Američanom Johnom Isnerjem. Za neposredni preboj v Torino potrebuje Moskovčan nastop v polfinalu.

Teoretične možnosti za uvrstitev na sklepni turnir imata še Američan Taylor Fritz (2955) in Poljak Hubert Hurkacz (2870). Oba bi morala za nastop v Torinu osvojiti lovoriko v pariški dvorani Bercy. Fritz je danes prvo oviro preskočil, potem ko je s 7:5 in 6:2 premagal Španca Alejandra Davidovicha Fokino. Hurkacza v prvem krogu v torek čaka dvoboj proti domačinu Adrianu Mannarinu.

Odločitev o končnem seznamu potnikov v prestolnico Piemonta bi utegnila pasti že v osmini finala, saj sta morebitna para Hurkacz-Rubljov in Auger-Aliassime-Fritz. Edini scenarij, po katerem Kanadčan ne bi igral v Torinu, bi bil turnirska zmaga Taylorja Fritza, pri čemer bi moral slednji v polfinalu premagati prav Rubljova. Hurkacz bi moral ob turnirski zmagi upati na hiter izpad neposrednih tekmecev v lovu na Torino.

Na sklepni turnir so se sicer že uvrstili Španca Carlos Alcaraz in Rafel Nadal, Grk Stefanos Tsitsipas, Norvežan Casper Ruud, Rus Danil Medvedjev ter zmagovalec letošnjega Wimbledona, Srb Novak Đoković. Beograjski as je na lestvici izidov v letu 2022 šele deseti, toda pravilo ATP omogoča zmagovalcem katerega od turnirjev za grand slam neposredni nastop na zaključnem turnirju, v kolikor sezono končajo med najboljšo dvajseterico na svetu.