Nekoč vodilna na svetu je naši Tamari postavila previsoko oviro

Začetek ji je obetal več

Karolina Pliškova je bila le premočna za slovensko junakinjo zadnjega Roland-Garrosa. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Pravljica naše vodilne teniške igralke Tamare Zidanšek, 47. na lestvici WTA, ni dobila novega poglavja. Po sanjskem dosežku pred kratkim v Parizu, ko se je na drugem turnirju sezone za grand slam, uvrstila v polfinale, je tokrat v Wimbledonu obstala na prvi oviri. Pričakovano jo je, in sicer s 7:5, 6:4, ugnala Čehinja– nekoč že prva igralka sveta, zdaj pa 13. –, uvod v dvoboj pa je iz zornega kota Slovenke obetal precej več ...Že pred Wimbledonom 2021 je bilo jasno, da pred 23-letno Konjičanko ne bo lahke naloge. Imenitne predstave v Franciji so jo namreč izčrpale, po besedah vodje njene ekipepredvsem po psihični plati. Seveda je uživala v veselju ob vrnitvi v domovini, med drugim na slovesnem sprejemu, ki ji ga je priredil predsednik države, obenem se je zavedala, da brez temeljitega treninga v pričakovanju novega velikega izziva ne bo šlo. Zato je tudi odpovedala prej prijavljeno udeležbo na turnirju v Bad Homburgu blizu Frankfurta, vadila najprej na travnatem igrišču v Šentjurju pri Celju, nato pa zadnji teden pred včerajšnjim uvodnim nastopom preživela v Londonu.In ko je začela dvoboj proti češki favoritinji, se je zdelo, da bi lahko pripravila novo veliko presenečenje. Vodila je v uvodnem nizu s 4:1, 5:2, pri 5:3 servirala za zmago, nakar pa je sledil zasuk po notah tekmice. Igralka, doma s severozahoda Češke, blizu meje z Nemčijo, je bila prepričljiva, Konjičanko razorožila tudi z dobrimi servisi, na koncu je zbrala 10 asev, naša igralka pa le tri."Poskusila sem na vse mogoče, toda zlasti pri vračanju žogic je bila Karolina zelo močna," je Zidanškova poudarila v izjavi za radio Slovenija.Dvoboj je trajal uro in 18 minut, realno je bila v drugem nizu naša igralka le preveč oddaljena od podviga, odločale so izkušnje in očitno tudi dober dnevni nastop 29-letne Čehinje, pred katero je zdaj 2. kolo, v katerem se bo pomerila s svojo dobro prijateljico, sicer ugledno hrvaško teniško igralkoKonjičanka pa Londonu še ne bo pomahala v slovo – misijo bo nadaljevala v dvojicah, med katerimi bo igrala z AmeričankoPo lepi uvodni beri v Parizu pa se tako Wimbledon za slovenski tabor ni začel dobro, saj se je v prvem kolu ob Zidanškovi od konkurence poslovila tudiDež je prekinil včerajšnji popoldanski spored, bolj kot večina dvobojev v tem uvodnem kolu pa je med ljubitelji tenisa odmevala novica iz Avstralije, da bo ta slednja imela močno zasedbo na prihajajočih olimpijskih igrah v Tokiu.Kapetanka ekipe bo, sicer št. 1 svetovne lestvice teniških igralk, med 11 avstralskimi aduti olimpijskega teniškega sporeda bo tudi. Ob odpovedih prejšnjih dnipa je včeraj tudi vodilna romunska igralkasporočila, da je na Japonskem čez slab mesec ne bo.