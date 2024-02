Novak Đoković in Iga Šwiatek kljub neuspehu v Melbournu na vrhu

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković in Poljakinja Iga Šwiatek sta kljub neuspehu na prvem letošnjem velikem slamu ohranila vodilni položaj na lestvici ATP in WTA. Beograjčan je še 411. teden na prvem mestu, Varšavčanka pa 89. Med deseterico ni prišlo do sprememb, tudi pri Slovencih sta Blaž Rola in Bor Artnak zadržala mesti med najboljšimi 500 igralci, medtem ko med stoterico najboljših ni nobene Slovenke.

Najboljši teniški igralci so imeli pretekli teden priložnost, da zaigrajo za svoje reprezentance v Davisovem pokalu. Edini turnir pretekli teden pa je v Montpellierju dobil Kazahstanec Aleksander Bublik, ki je na lestvici s 27. napredoval na 23. mesto. Ta teden bodo teniški igralci dejavni v Cordobi, Dallasu in Marseillu.

Od Slovencev je še naprej najvišje Rola, ki je pridobil tri mesta in je po novem 440. na svetu. Artnak je ostal na 487. mestu. Med najboljšimi 1000 igralci drugih Slovencev ni.

Večina najboljših, z izjemo Artnaka, ki je imel težave z vizumom, je bila pretekli teden na Kitajskem. Tam si varovanci Grege Žemlje niso zagotovili obstanka v II. svetovni skupini Davisovega pokala. Kitajska je bila boljša s 3:2 v zmagah.

Belorusinji Arini Sabalenki zmaga v Avstraliji še ni zadostovala za skok na vrh lestvice WTA. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Pri ženskah med najboljšo deseterico ni sprememb, Šwiatkovi sledita zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije Belorusinja Arina Sabalenka ter Američanka Cori Gauff. Slovenija je po dolgem času brez igralke v prvi stoterici; najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je nazadovala iz »top 100« in je na 106. mestu. Le dve mesti za njo je Kaja Juvan, med prvimi 200 teniškimi igralkami pa je od Slovenk še Veronika Erjavec, ki je 191.