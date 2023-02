Đoković je trn v peti ATP, ki izkoristi vsako priložnost za diskreditacijo

Do absolutnega rekorda Nemke Steffi Graf, ki je v karieri vrh računalniške lestvice WTA zasedala 377 tednov, zdaj Novaku Đokoviću manjka le še en teden. Đoković je z zmago na OP Avstralije s 7070 točkami prehitel Španca Carlosa Alcaraza (6730) in Grka Stefanosa Cicipasa (5940), ki ga je srbski as premagal v finalu Melbourna.

Portal srbskega dnevnika Kurir se je medtem pridružil nekaterim jeznim navijačem, ki na uradnih profilih organizacije ATP na družbenih omrežjih tudi več kot dva tedna po Đokovićevi zmagi v Avstraliji pričakujejo spremembo profilnih fotografij, na katerih še vedno kraljujeta Španca Alcaraz in Rafael Nadal, s katerim se je Đoković izenačil po številu naslovov za grand slam.

Na uradnem profilu ATP na twitterju še vedno kraljujeta Alcaraz in Nadal:

FOTO: Twitter

»Kot kaže ljudi iz ATP še nihče ni obvestil, da je kralj spet na prestolu in da je danes začel rekordni 376. teden kot številka ena. Vemo, da jim je Novak trn v peti in da bodo izkoristili vsako priložnost za diskreditacijo in ponižanje, s takšnimi izpadi pa se v javnosti zgolj smešijo. Jasno je, da so jim bolj kot najboljši v zgodovini tega športa pri srcu Španci,« so prepričani srbski kolegi.

Ena sprememba med top 10, prvi Kitajec z naslovom ATP napredoval za 39 mest

Med prvo deseterico je na lestvici ATP prišlo le do ene spremembe. Američan Taylor Fritz je na sedmem mestu prehitel Kanadčana Felixa Auger-Aliassima. Od Slovencev je še naprej najvišje že nekaj časa upokojeni Aljaž Bedene na 344. mestu. Najboljši aktivni Slovenec je Bor Artnak na 672. mestu. Mesto je zadržal tudi Sebastian Dominko, ki je 939.

Zmagovalec turnirja v Dallasu Kitajec Wu Yibing, ki je postal prvi kitajski zmagovalec turnirja serije ATP, je z zmago napredoval 39 mest in je zdaj 58. Italijan Jannik Sinner, zmagovalec Montpellierja, se je približal prvi deseterici in je zdaj na 14. mestu. Sebastian Baez, ki je slavil na domačem turnirju v argentinski Cordobi, pa je zdaj 36.

Steffi Graf je bila na čelu lestvice WTA sicer v različnih obdobjih med avgustom 1987 in novembrom 1996. Đoković je prvič številka ena postal 4. julija 2011.

Na vrhu lestvice WTA brez sprememb, obe Slovenki zunaj top 100

Med prvo deseterico na teniški lestvici WTA ni prišlo do sprememb. Nekaj točk je v primerjavi s tekmicami po naslovu v Abu Dabiju pridobila Švicarka Belinda Bencic, ki je na devetem mestu. Najboljši Slovenki, Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, sta zunaj najboljše stoterice.

Juvan je ta teden izgubila 14 mest in je po novem 112. igralka sveta. Tamara Zidanšek je v primerjavi s preteklim ponedeljkom izgubila eno mesto in je 118. Ne Juvan ne Zidanšek ta teden ne bosta igrali na turneji WTA. Na sporedu bo močan turnir v Dohi, kjer bodo nastopile štiri od najboljših šestih igralk.

Prva nosilka je Poljakinja Iga Šwiatek, od najboljših pa manjkata zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije, Belorusinja Arina Sabalenka ter poškodovana Tunizijka Ons Jabeur.

Lestvica ATP (13. februar):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 7070 točk

2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 6730

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 5940

4. (4) Casper Ruud (Nor) 5515

5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 4065

6. (6) Rafael Nadal (Špa) 3815

7. (8) Taylor Fritz (ZDA) 3455

8. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3260

9. (9) Holger Rune (Nor) 3136

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 2950

...

344. (342) Aljaž Bedene (Slo) 140

672. (672) Bor Artnak (Slo) 37

939. (939) Sebastian Dominko (Slo) 13

...

Lestvica WTA (13. februar):

1. (1) Iga Šwiatek (Pol) 10.485 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 6100

3. (3) Ons Jabeur (Tun) 5210

4. (4) Jessica Pegula (ZDA) 5000

5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4795

6. (6) Coco Gauff (ZDA) 3992

7. (7) Maria Sakari (Grč) 3616

8. (8) Darja Kasatkina (Rus) 3425

9. (9) Belinda Bencic (Švi) 3275

10. (10) Jelena Ribakina (Kaz) 2740

...

112. (98) Kaja Juvan (Slo) 674

118. (117) Tamara Zidanšek (Slo) 556

247. (243) Dalila Jakupović (Slo) 265

257. (274) Nina Potočnik (Slo) 226

348. (349) Veronika Erjavec (Slo) 162

...