Avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios je v karieri že dvignil veliko prahu, znani so njegovi čustveni izbruhi na igrišču, težko se je uprl norim zabavam tudi na predvečer pomembnih dvobojev.

Ta čas je poškodovan in je izpustil OP Avstralije, odzval pa se je vabilu vplivneža na youtubu Logana Paula in sodeloval v njegovem podkastu Impaulsive, v katerem je razkril, da je strasten teoretik zarote. Med drugim ne verjame, da je piramide v Egiptu izgradil človek.

Novak Đoković in Nick Kyrgios sta prijatelja. FOTO: Loren Elliott/ Reuters

»Vrata so prevelika, ljudje ne potrebujemo takšnih. Človeštvo takrat ni bilo sposobno ustvariti popolne simetrije,« je prepričan 27-letnik iz Canberre, ki je na vprašanje, ali je Zemlja ravna, odgovoril: »Ne vem več, kaj naj verjamem.« Dvomi tudi, da je človek pristal na Luni.

Govora je bilo tudi o tenisu in Kyrgios ne skriva, da občuduje prijatelja Novaka Đokovića, ki je zanj najboljši vseh časov. »Ni mi všeč, da primerjamo Đokovića, Rafaela Nadala in Rogerja Federerja, raje jih častimo, ker so tako dobri. Ko Đoković osvoji OP Avstralije, ga takoj vsi primerjajo z Nadalom. To ni potrebno. Ampak, ja, statistično je Novak najboljši.«

Nick Kyrgios je pogost obiskovalec sodišč. FOTO: Stringer/Reuters

Kyrgiosu so nekoč napovedovali še bolj sijajno kariero, toda tudi zaradi svoje narave še ni osvojil turnirja za grand slam. Lani je igral v finalu Wimbledona, kjer ga je premagal Đoković.