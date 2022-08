Poslovilna parada za šampionki

Organizatorji teniškega odprtega prvenstva ZDA so v izjavi za javnost sporočili, da sta posebno povabilo za turnir dvojic prejeli sestri Williams, Serena in Venus. Po zaključenih kvalifikacijah pa je tekmico v prvem krogu turnirja posameznic dobila tudi slovenska predstavnica Kaja Juvan. Pomerila se bo s Španko Cristino Bucsa. Sestri Williams bosta še devetič igrali na turnirju ženskih dvojic na OP ZDA, osvojili sta ga v letih 1999 in 2009. Skupaj sta na vseh turnirjih velike četverice zbrali 14 zmag, zadnjič pa sta na OP ZDA igrali pred osmimi leti.

Mlajša od sester Williams, Serena, je pred časom najavila slovo od teniških igrišč. Štiridesetletnica se bo poslovila prav v New Yorku. Dve leti starejša Venus pa za zdaj še ni oznanila slovesa, a predvsem ameriški mediji namigujejo, da bo to storila ravno na domačem grand slamu, ki se bo začel v ponedeljek. Od slovenskih igralcev in igralk bodo med posamezniki nastopili Aljaž Bedene, Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, Andreja Klepač bo igrala med dvojicami.

Doslej tekmice v prvem krogu turnirja posameznic ni poznala Juvanova, po končanih kvalifikacijah pa je jasno, da se bo pomerila s Španko Cristino Bucsa. Štiriindvajsetletnica na lestvici WTA zaseda 119. mesto. Dvoboj bo na sporedu v torek. Dan prej bo igrala Tamara Zidanšek, ki jo v prvem krogu čaka domača povabljenka Elizabeth Mandlik (144. na lestvici WTA). Bedene bo v prvem krogu posameznikov prav tako igral v ponedeljek, ko se bo pomeril z Argentincem Pedrom Cachinom (66. ATP).