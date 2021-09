Pred televizijskimi zasloni ženski finale prekosil moškega

Danii Medvedjev (desno) in Novak Đoković nista bila dovolj zanimiva za teniške izbirčneže. FOTO: Kena Betancur/AFP

Sobotni ženski finale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku med Britankoin Kanadčankoje spremljalo več gledalcev, kot nedeljski moški finale med Srbomin Rusom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na ameriški ESPN.Ženski finale je spremljalo 3,4 milijona ljudi, medtem ko si je moški finale ob vrhuncu ogledalo 2,7 milijona gledalcev. Povprečna gledanost ženskega finala pa je bila 2,44 milijona ljudi, kar je kar 37 odstotkov več od lanskega finala, v katerem je Japonkapremagala BelorusinjoOsemnajstletna Britanka Emma Raducanu je prva igralka v zgodovini, ki se je do zmage v New Yorku prebila iz kvalifikacij. A izjemno zanimiv je bil tudi moški finale, saj je Đoković lovil rekordno 21. zmago na turnirjih za grand slam in koledarski grand slam oziroma zmage na vseh štirih velikih turnirjih letos.