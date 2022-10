V Velenju vse najboljše Slovenke proti najboljšim Kitajkam

Slovenke se bodo v Velenju pomerile s Kitajsko. Na seznamu kapetana Andreja Kraševca njem so vse najboljše slovenske igralke, v najmočnejši postavi pa bodo nastopile tudi Kitajke. Vabilu kapetana Kraševca sta se odzvali obe najboljši Slovenki, Kaja Juvan (87.) in Tamara Zidanšek (88.), ki sta uvrščeni med prvih 100 na svetu, prav tako bo v reprezentanci po petih letih spet zaigrala najboljša Slovenka med dvojicami, Andreja Klepač, 29. na lestvici WTA, v ekipi pa sta še Živa Falkner in Pia Lovrič.

Kitajsko bo vodila Qinwen Zheng, ki je trenutno 28. na lestvici WTA, druga je Xiyu Wang (59.), tretja Lin Zhu (66.), četrta in peta pa Xinyu Wang (80.), ki je hkrati 93. na razpredelnici parov, ter Yue Yuan (102.). To bo drugi dvoboj med Slovenijo in Kitajsko v pokalu BJK, ki se je prej imenoval pokal Fed. Ekipi sta se srečali 2005 v Pekingu v kvalifikacijah za svetovno skupino, Kitajke pa so zmagale s 4:1. Edino zmago je za Slovenijo dosegla Katarina Srebotnik, igrale pa so še Andreja Klepač, Tina Križan in Sandra Volk.

Dvoboj v Velenju, ki so si ga izbranke Andreja Kraševca priborile aprila z uspešnim nastopom v 1. evroafriški skupini v Turčiji, sodi v končnico (BJK Cup Play-offs) tega tekmovanja. V primeru zmage bi Slovenija naslednje leto igrala v kvalifikacijah za finalni del pokala BJK. Slovenija ni bila tako blizu svetovnemu vrhu od leta 2012, ko je zadnjič igrala v takrat svetovni skupini pokala Fed.