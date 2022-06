Velikega dvoboja Đoković vs. Nadal pred finalom ne bo

Spomin na drugi turnir sezone prestižnega grand slama, odprto prvenstvo Francije v Parizu, se oddaljuje, pred vrati je najbolj odmevna teniška zgodba – Wimbledon. Začel se bo v ponedeljek, 27. t. m., žreb bo tri dni prej.

Pred slednjim ljubitelji teniške igre pri nas seveda ugibajo o tekmicah Tamare Zidanšek in Kaje Juvan, pood drobnogledom bo tudi Aljaž Bedene, za katerega je London drugi dom, kar nam je potrdil v posebnem daljšem pogovoru, ki ga bomo objavili v naslednjih dneh. Svet bo kajpak najbolj podrobno spremljal najboljše in zdaj ko je pripadla vloga prvega nosilca Novaku Đokoviću, drugega pa Rafaelu Nadalu, je jasno, da se na tem kultnem turnirju ne bosta mogla pomeriti pred finalom.

Med udarnimi asi zaradi prepovedi nastopa igralcem iz Belorusije in Rusije ne bo Danila Medvedjeva, zdaj št. 1 svetovne lestvice, ki pa je razgrnil svoj pogled na favorite Wimbledona 2022 ter sploh igralce na travnati podlagi: »Novak je vedno favorit. Osvojil je tri zadnja Wimbledona, na katerih je igral. Jaz bi mu pripisal vlogo najboljšega doslej na travnati podlagi, res pa je, da nisem gledal Björna Borga in Peta Samprasa. Največja Novakova tekmeca za vrh v letošnjem Wimbledonu pa bosta Rafael Nadal in Matteo Berrettini.«