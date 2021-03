Zidanškova izpadla v osmini finala Monterreyja

Za slovensko teniško igralkose je končala pot na turnirju WTA v Monterreyju, kjer jo je v osmini finala premagala Američankas 6:4 in 6:3.Zidanškova je imela proti osmi nosilki v obeh nizih prednost breaka, vendar pa tega ni znala izkoristiti in je po 75 minutah morala priznati premoč tekmici.V uvodnem nizu je slovenska predstavnica v tretji igri odvzela servis Američanki za vodstvo z 2:1, nato pa je Lijeva dobila tri zaporedne igre in v deseti igri prišla še do tretjega breaka za zmago s 6:4.Tamara Zidanšek je v drugem nizu zapretila že na samem začetku, izkoristila tretjo priložnost za odvzem servisa in v naslednji igri podvojila prednost (2:0). V vodstvu je ostala do šeste igre (3:2), ko je povsem popustila in svoji tekmici prepustila naslednje štiri igre.Pred Zidanškovo se je v Monterreyju poslovila tudi, ki pa je ni ustavila nasprotnica, temveč koronavirus