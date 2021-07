Američani napovedujejo kar devet olimpijskih kolajn za Slovenijo

Tadej Pogačar je odpotoval v Tokio po novo zmago. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Na prvem mestu ZDA

Številne spletne strani so tik pred slovesnim odprtjem olimpijskih iger v Tokiu posodobile predvideno bero kolajn za posamezne udeleženke. Gracenote, ki je posodobil lestvico v torek, 20. julija, Slovenije ni uvrstil med 30 najuspešnejših držav, bi pa po napovedi ameriške tiskovne agencija AP osvojila devet kolajn.Slovenci smo že vajeni, da nas tuja javnost pogosto zamenjuje s Slovaško. To je naredila tudi agencija AP, ki je Sloveniji pripisala sedem odličij, po natančnem pregledu pa je razvidno, da slovenskim športnikom v resnici pripisuje kar devet odličij, saj je pri slalomistih na divjih vodahinzapisala, da sta iz Slovaške. Obema AP sicer napoveduje bron.Z napovedanim zlatim odličjem izstopa športna plezalka. Srebro so pri AP napovedali(kolesarstvo),(strelstvo) in(atletika). Bron pa naj bi pripadel še slalomistušprinterkama na mirnih vodahinter judoistki Tini Trstenjak, olimpijski prvakinji iz Ria 2016.Po napovedi spletne strani Olympicmedalspredictions Slovenija ostaja pri štirih kolajnah, po njihovi oceni bi dežela na sončni strani Alp osvojila dve zlati in dve bronasti kolajni. Na vrhu te lestvice so Američani, ki jim stran napoveduje natanko 50 zlatih kolajn.Tudi spletna stran za stavce Bestsports je 20. julija posodobil svojo napoved olimpijskih kolajn. Sloveniji napoveduje eno zlato kolajno (športno plezanje) in tri srebrne (dve v kajaku in kanuju ter eno v judu). Vse od junija leta 2019 na Bestsports redno posodabljajo bero odličij, Slovenija pa ves čas niha med tremi in štirimi. Tudi na tej lestvici prednjačijo Američani s 47 zlatimi kolajnami, sledijo pa jim Kitajci (30) in predstavniki Rusije (24), ki tam zaradi dopinških nečednosti ne bodo nastopali pod simboli svoje države.Po navedbah portala results.totallympics, ki upošteva mesta, osvojena na zadnjih svetovnih prvenstvih v olimpijskih disciplinah, so na vrhu prav tako ZDA, Slovenija naj bi tudi po tej napovedi prejela štiri kolajne, od tega dve zlati in dve bronasti.Gracenote na vrh uvršča ZDA, a je, kar zadeva Američane, nekoliko manj optimističen s 40 zlatimi kolajnami. Sledijo Kitajska (33), Japonska (26) in ruski športniki (21). Še štiri druge olimpijske ekipe bi po njihovih napovedih prejele več kot deset zlatih kolajn. Največje število kolajn pa bi pripadlo ZDA (96), nato ruskim športnikom (68), Kitajski (66) in Japonski (60). Velika Britanija bi kot edina preostala ekipa po njihovih napovedih prebila mejo 50 kolajn.