Američani v drugem polčasu napeli mišice za polfinale

Španija je po uvodnem zaostanku, znašal je že sedem točk, dobila prvo četrtino (21:19), v drugi pa pobegnila tudi že na devet točk naskoka, ko je bilo okoli štiri minute pred koncem polčasa na semaforju 38:29. Blestel je predvsem Sergio Rodriguez, ki je bil s soigralci nerešljiva uganka za razglašene Američane, katerih akcije so se v prvem polčasu skorajda po pravilu zaključevale z meti z razdalje. Tekmeci slovenskih košarkarjev v skupinskem delu so neprimerljivo bolj raznovrstno polnili koš favoriziranih rivalov, ki pa jim je pred odhodom v slačilnice vendarle uspelo približanje.



S koši Damiana Lillarda in prvega zvezdnika ekipe ter najboljšega ameriškega strelca v zgodovini iger Kevina Duranta se je španska prednost stopila na vsega dve točki (43:41), po zabijanju Zacha LaVina pa je bil izid ob polčasu povsem izenačen (43:43). A v drugem polčasu je na igrišče pritekla ekipa, ki je bila veliko bližje svoji tradicionalni oznaki »sanjska«. V ospredje je dokončno stopil Durant, ki je imel že po nekaj manj kot 26 minutah igre (na parketu jih je do tedaj preživel dobrih 21) na svojem računu že 25 točk, medtem ko je lahko z Američani korak držal zgolj Ricky Rubio.

Tako blizu, a vseeno precej daleč

A to je Katalonec, sicer član NBA-ekipe Minnesota Timberwolves, počel tako dobro, da Američani niso ubežali na neulovljivo prednost. Tretja četrtina se je končala z vodstvom trikratnih zaporednih olimpijskih prvakov z 69:63, ko je met z razdalje zadel Rodriguez. A v zadnji četrtini Špancem ni uspelo storiti še koraka več, Američani so hitro pobegnili na rekordnih 15 točk naskoka in tekmi mirno pripeljali h koncu. S tem se je končal tudi lov legendarnega Paua Gasola in še nekaterih članov zlate španske generacije za edinim najžlahtnejšim odličjem, ki moštvu z Iberskega polotoka v nabito polnih vitrinah še manjka.



V torek zgodaj zjutraj je reprezentanca Slovenije z zgodovinsko zmago nad Nemčijo (94:70) kot prva napredovala v polfinale, kjer jo čaka boljši iz dvoboja med Italijo in Francijo. Američani, ki se lahko s Slovenci po zmagi nad Španijo srečajo tudi v velikem finalu, bodo nasprotnika dobili v paru Avstralija – Argentina.

