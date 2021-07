Ameriška prva dama Jill Biden že v Tokiu

Japonski premier Jošihide Suga je pred današnjim slovesnim odprtjem olimpijskih iger v Tokiu ob 13. uri že sprejel prve tuje politične goste, med njimi tudi ameriško prvo damo Jill Biden, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Današnje slovesnosti naj bi se sicer udeležili voditelji 15 držav in mednarodnih organizacij. Ob tem je nagovoril tudi olimpijce.



Bidnova, ki vodi ameriško olimpijsko reprezentanco, po navedbah japonskega zunanjega ministrstva upa na uspeh olimpijskih in paraolimpijskih iger. Japonski premier je pozdravil njeno udeležbo na otvoritveni slovesnosti. To je po njegovi oceni zelo pomembno tudi za odnose med Japonsko in ZDA.



Suga se je med drugim srečal tudi s podpredsednico Južnega Sudana Rebecco Nyandeng De Mabior, visokim komisarjem Združenih narodov za begunce Filippom Grandijem in generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom.



V soboto naj bi se sestal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki se bo predvidoma udeležil tudi otvoritvene slovesnosti.



Na njej bo na osrednjem stadionu s kapaciteto za 68.000 gledalcev danes lahko sodelovalo le 950 povabljenih gostov. V japonski prestolnici namreč še vedno veljajo izredne razmere zaradi novega koronavirusa.



Pred današnjo uvodno slovesnostjo je Suga nagovoril tudi športnike, ki sodelujejo na letošnjih igrah.

»Pogled na športnike, ki želijo biti najboljši na svetu, daje sanje in pogum mladim in otrokom,« je dejal v video-nagovoru, ki ga je objavil na Twitterju. Želi si, da športniki pokažejo vse svoje sposobnosti in najboljše predstave.



Suga sicer uživa najnižjo podporo javnosti doslej, so minuli teden poročale tuje tiskovne agencije. Glede na podatke agencije Kyodo ga podpira le 35,9 odstotka vprašanih.



Anketa odraža nezadovoljstvo japonske javnosti z načrtom vlade, da kljub pandemiji covida-19 letos izvede lani preložene poletne olimpijske igre.



Sugi se sicer mandat na čelu stranke in vlade izteče 30. septembra in mora najkasneje do 21. oktobra sklicati volitve spodnjega doma parlamenta. Premier upa, da bodo olimpijske igre uspešne, tako da se bo vzdušje v državi pred volitvami izboljšalo.

