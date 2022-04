Andreja Slokar pobira naslove

Na Peci je potekalo še sklepno dejanje državnega prvenstva Slovenije v alpskem smučanju. Naslova najboljše oziroma najboljšega v alpski kombinaciji sta osvojila Andreja Slokar in Rok Ažnoh.

V skupni seštevek alpske kombinacije se je vpisal rezultat četrtkovega superveleslaloma, danes pa je bila na sporedu še ena vožnja slaloma.

V moški konkurenci je bil boj za naslov prvaka izjemno napet, saj je Ažnoha in Martina Čatra na koncu ločilo le 15 stotink, uspešnejši je bil mlajši tekmovalec. Tretje mesto je pripadlo Mihi Hrobatu (+1,49), ki je bil na tekmi sicer četrti, prehitel ga je Estonec Juhan Luik (+0,98).

Boštjan Kline, ki je bil na Peci najhitrejši za državna naslova v smuku in superveleslalomu, je današnji slalom za kombinacijo izpustil. Ažnoh je bil v četrtek na superveleslalomu tretji, pred njega se je uvrstil še Avstrijec Manuel Traninger.

Andreja Slokar si je tretji naslov državne prvakinje v treh dneh priborila s prednostjo skoraj treh sekund. Tudi druga Maša Robin (+2,94) je imela več kot sekundo prednosti pred naslednjo smučarko. Na najnižjo stopničko je stopila Ajda Pižorn (+4,28).

V odsotnosti najboljše slovenske smukačice Ilke Štuhec je Slokarjeva osvojila svoj prvi naslov slovenske prvakinje v smuku, smukaškemu je dodala še prvi superveleslalomski naslov ter prvi naslov v alpski kombinaciji.

Prejšnji teden je veleslalom za DP v Kranjski Gori končala na tretjem mestu, zmagala je Tina Robnik. Ana Bucik je v odsotnosti Slokarjeve in Mete Hrovat naslednji dan nato osvojila slalomski naslov.

Smukaški naslov Slokarjeve ima sicer manjšo lepotno napako. Na smuku, ki je štel za slovensko DP, je sicer prepričljivo slavila Avstrijka Melanie Niederdorfer, ki je bila od Slokarjeve na drugem mestu boljša za 1,75 sekunde.

V kombinaciji in superveleslalomu je 24-letna Ajdovka naslova prvakinje osvojila tudi s prvim mestom na tekmi. Je pa bila konkurenca na ženski tekmi precej okrnjena, manjkalo je pet reprezentančnih kolegic iz ekipe za svetovni pokal Bucikova, Robnikova, Neja Dvornik, Hrovatova in Štuhčeva. V kombinaciji in superveleslalomu se je na ženskih tekmah na Peci merilo zgolj 11 tekmovalk.

Pri moških je Žan Kranjec prejšnji teden v Kranjski Gori slavil v veleslalomu, Anže Gartner pa je ob odsotnosti Kranjca osvojil naslov slovenskega prvaka v slalomu, na tekmi, na kateri na prvih devetih mestih ni bilo Slovenca.