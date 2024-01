Anže Lanišek je vroč, najboljši tudi v kvalifikacijah Innsbrucka

Zmagovalec druge tekme novoletne skakalne turneje v Garmisch-Partenkirchnu Anže Lanišek je našel šampionsko formo in dobil kvalifikacije tudi v Innsbrucku. Član SSK Mengeš je znova prejel ček za 3000 švicarskih frankov in bo eden od favoritov za zmago na jutrišnji tekmi, na kateri bo nastopilo vseh pet Slovencev.

Lanišek je v spremenljivih vetrovnih razmerah na Bergislu pristal pri 134 metrih in bil edini, ki je preskočil znamko 130 metrov. Na tekmo so se zanesljivo uvrstili Peter Prevc (122 m, 7. mesto), Lovro Kos (123; 11.), Timi Zajc (119,5; 20.), uspelo je tudi Domnu Prevcu (111; 34.), ki je bil v Garmisch-Partenkirchnu diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Anže Lanišek je v izvrstni formi. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Za Laniškom so se zvrstili vodilni v svetovnem pokalu Stefan Kraft (124,5 m), Rjuju Kobajaši (129 m), Daniel Tschofenig (126,5) in Jan Hörl (127,5), vodilni v seštevku novoletne turneje Andreas Wellinger (119,5) je bil 14. Tekma bo v sredo ob 13.30.

Tekmec Timija Zajca bo Američan Tate Frantz, Domen Prevc bo skušal premagati Eetuja Nousiainena (Fin), Lovro Kos Benjamina Oestvolda (Nor), Peter Prevc Kristofferja Eriksena Sundala (Nor) in Anže Lanišek Nika Kytosahoja (Fin).

»Na treningu sem se še malo lovil, nisem se znal povsem sprostiti, ampak zdaj sem se zares osredotočil zgolj nase, zadihal v zraku in na koncu se je vse lepo izšlo,« je za TV Slovenija povedal Lanišek. »Lepo je bilo, z mize me je lepo dvignilo, na koncu mi je uspel še lep telemark. Super skok. Pihalo je z vseh smeri, če ne bi bilo mreže, verjetno ne bi izpeljali niti enega skoka.«

Za konec turneje se bodo skakalci preselili še v Bischofshofen.