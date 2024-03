Stopničke za Emo, veliki kristalni globus za Niko, svetovni rekord za Silje

Na zgodovinski prvi tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v poletih je zmago slavila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (202 m in 212 m), njena drugouvrščena rojakinja Silje Opseth (203 m in 230,5 m) pa se je v finalu veselila tudi novega svetovnega rekorda.

Za 4,5 metra je preletela dotedanjo najboljšo znamko Eme Klinec. Slovenska rekorderka je s poletoma, dolgima 197 in 203 metre, osvojila tretje mesto. To so njene tretje stopničke v sezoni in skupno 28. v svetovnem pokalu.

Nika Križnar (182 m in 184,5 m) in Nika Prevc (190,5 m in 161 m) sta druga za drugo pristali na desetem oziroma enajstem mestu. Prevčeva si je tako že zagotovila veliki kristalni globus – kot druga slovenska skakalka po Križnarjevi (2020/21). Skupnih zmag sta se v svetovnem pokalu od naših veselila tudi Primož Peterka dvakrat (1996/97 in 1997/98) ter Nikin brat Peter Prevc (2015/16).

Rezultati ženske tekme za svetovni pokal v Vikersundu (HS-240): 1. Kvandal (Nor) 431,2 (202, 212), 2. Opseth (Nor) 425,2 (203, 230.5), 3. Klinec (Slo) 375,9 (197, 203), 4. Schmid (Nem) 355,2 (183.5, 195), 5. Ito (Jap) 348,1 (200, 185), 10. Križnar 328,6 (182, 184.5), 11. N. Prevc (obe Slo) 303,5 (190.5, 161).

Naslednja in hkrati zadnja ženska tekma sezone za svetovni pokal bo v četrtek na srednji skakalnici v Planici.

Silje Opseth je poletela do novega svetovnega rekorda. FOTO: Geir Olsen/AFP

Končni vrstni red v norveški turneji: 1. Kvandal (Nor) 1790,4, 2. Opseth (Nor) 1638,4, 3. Pinkelnig (Avs) 1634,9, 4. Schmid (Nem) 1599,6, 5. N. Prevc 1579,0, 6. Križnar 1557,1, 16. Klinec 1346,0, 29. Komar 835,4, 38. Bodlaj (vse Slo) 531,5.

Ema Klinec tretja že po uvodni seriji

Že po uvodni seriji je najbolje kazalo Norvežankama. Eirin Maria Kvandal (202 m) je v Vikersundu vodila pred Silje Opseth (203 m), ki je že v poskusni seriji poletela kar 236,5 metra daleč, vendar po doskoku padla. Ločilo ju je le 4,7 točke.

Od treh Slovenk je bila v najboljšem izhodišču Ema Klinec (197 m), ki je bila na tretjem mestu. Za vodilno Kvandalovo je zaostajala za 23,7 točke, pred četrouvrščeno Japonko Juki Ito (200 m) pa je imela 7,4 točke naskoka.

Nosilka rumene majice Nika Prevc, ki je s 190,5 metra znova izboljšala svoj osebni rekord, je bila deseta, tik za njo pa je bila uvrščena Nika Križnar (182 m).