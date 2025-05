Železarji ostali brez glavnega trenerja

Niko Eronen ni več trener hokejistov HDD Jesenic, je klub danes potrdil na družbenem omrežju instagram. Šestintridesetletni Finec se je železarjem pridružil pred skoraj natančno letom dni.

»Zahvaljujemo se mu za ves trud, strokovnost in srce, ki ga je v tej sezoni vložil v našo ekipo,« so zapisali pri gorenjskem klubu in mi zaželeli veliko sreče in uspeha na nadaljnji poti.

Jeseničani so izgubili tako v finalu alpske lige kot v finalu državnega prvenstva proti Olimpiji.