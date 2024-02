Le 11 stotink je zmanjkalo, pa bi šle stopničke na smuku v BiH

Italijanska smučarka Marta Bassino je bila v Crans Montani zelo prepričljiva in je pri 27-letih prvič v karieri zmagala v smuku. Zanjo so bile to 29. stopničke v karieri, prve v letošnji zimi. Le 11 stotink sekunde je zmanjkalo bošnjaški smučarki Elvedini Muzaferija, da bi pripravila veliko presenečenje in končala na stopničkah, zasedla je 4. mesto.

Ilka Štuhec je ponovila predstavo s treningov in je na 10. mestu, tekma pa sicer še ni končana. Na drugo mesto se je uvrstila rojakinja 27-letnice iz Piemonta Federica Brignone, tretja pa je bila Lara Gut-Behrami. Štuhčeva je zaostala 1,85 sekunde in bo zelo verjetno zasedla mesto v elitni deseterici.