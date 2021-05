Livio Magoni novi trener Mete Hrovat

Kar so čivkali že vrabčki na vejah kranjskogorskih dreves, se je včeraj tudi uresničilo. Novi trener slovenske alpske smučarke Mete Hrovat je Italijan Livio Magoni, ki se bo po nedavni prekinitvi sodelovanja s slovaško šampionko Petro Vlhovo po osmih letih vrnil v Slovenijo.



Gre za 57-letnega italijanskega strokovnjaka iz Selvina pri Bergamu, ki je svetovni sloves pridobil kot trener slovenske zvezdnice Tine Maze. Magoni je bil del ekipe Mazejeve med letoma 2010 in 2013 ter pri uspehih sodeloval kot desna roka vodje Andree Massija.



»Šlo je za obojestransko željo. Odgovornosti Livia so najbolj naravnane na Meto, svetoval pa bo tudi drugim, bodo sodelavci, njihov glavni cilj je, da bi bile tekmovalke najboljše,« je pojasnil vodja panoge Miha Verdnik.



Vodstvo panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) je sicer danes predstavilo seznam trenerjev in tekmovalcev za sezono 2021/22, katere vrhunec bodo zimske olimpijske igre februarja prihodnje leto v Pekingu. O predlogu bosta odločala še odbor in zbor panoge za alpsko smučanje. Alpski odbor bo predvidoma na sporedu 19. maja, zbor pa bo ekipe dokončno potrdil predvidoma 4. junija.



Predlog sestave ekip panoge za alpsko smučanje – ženske (svetovni pokal), tehnični disciplini: Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar; strokovno vodstvo: Sergej Poljšak, glavni trener, Livio Magoni, trener Mete Hrovat, Boštjan Božič, trener Andreje Slokar, Ana Mali, Aleš Valenti, Robi Kristan, Andrej Čerin, Igor Plešivčnik; hitri disciplini: Ilka Štuhec; strokovno vodstvo: Darja Črnko, vodja ekipe, Stefan Abplanalp, trener, Tina Kobale; svetovni pokal 2, ženske: Maruša Ferk, Neja Dvornik; moški, tehnični disciplini: Žan Kranjec, Štefan Hadalin; strokovno vodstvo: Klemen Bergant, glavni trener, Matjaž Požar, Rok Šalej, Matej Dormiš, Janez Nikolič, Lojze Debelak; hitri disciplini: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik; strokovno vodstvo: Grega Koštomaj, glavni trener, Aleš Gorza, Rok Šmejic, Rok Javor.

