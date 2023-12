Lovru Planku deveto mesto in uvrstitev kariere

Nemški biatlonec Benedikt Doll je zmagal v šprintu za svetovni pokal v švicarskem Lenzerheideju. V zadnjem krogu je za seboj zadržal tudi norveškega šampiona Johannesa Thingnesa Bøja, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Rezultat kariere je dosegel Lovro Planko, ki je z ničlo na strelišču zasedel končno deveto mesto.

Za 22-letnega Planka, mladinskega svetovnega podprvaka v šprintu (2019), je bil to daleč najboljši rezultat v karieri. Doslej je bil namreč najvišje na posamičnih tekmah na 29. mestu lani v Oberhofu. V Lenzerheideju, ki bo gostil svetovno prvenstvo leta 2025, mu prizorišče na 1500 metrih nadmorske višini očitno ustreza. Na strelišču je bil nezgrešljiv, po postanku leže je bil 16., po ničli stoje pa je napredoval na osmo mesto. Tudi v teku je bil hiter, do konca izgubil le še eno mesto in končal kot deveti z zaostankom 1:05,1 minute.

»S to tekmo sem res lahko zadovoljen. Imel sem zelo hitre smuči, prave rakete in na strelišču 'oddelal' vse stoodstotno. Res sem vesel, da se je izšlo tako, kot se je. Vesel sem nadaljevanja, da se ves čas uvrščam med dobitnike točk. Tokrat pa mi je uspelo še to, kar sem ves čas poudarjal, da na eni tekmi zberem večje število točk,« je po izidu kariere dejal Planko.

Ostala Slovenca nista posegla tako visoko. Jakov Fak je zgrešil tri strele in z zaostankom 2:04,5 minute osvojil tri točke za 38. mesto ter se uvrstil na zasledovalno tekmo. Še eno napako več na strelišču si je privoščil Anton Vidmar in z zaostankom 3:06,1 minute ter 73. mestom ostal brez sobotnega nastopa.

Izjemna zbranost na strelišču

»Top 10 je odličen dosežek za Lovra in njegov daleč najboljši. Bil je izjemno zbran na strelišču. Malce manj sem zadovoljen z ostalima. Za Jakova je bilo možno resnično veliko, saj je dobro tekel. A z 70-odstotnim streljanjem ne moremo biti zadovoljni. Sedaj upamo na njegov dober nastop jutri in veliko točk, saj si želimo nastop na tekmi s skupinskim štartom, ki še ni zagotovljen,« pa je po preizkušnji dejal trener slovenske reprezentance Ricco Gross.

V boju za zmago je bilo pred zadnjim krogom videti, da bo serijski zmagovalec Johannes Thingnes Bø kljub eni strelski napaki pritekel do 76. zmage v karieri. Toda Doll je prednost 4,5 sekunde pred zadnjim krogom ohranil do cilja in slavil peto zmago v karieri ter prvo to sezono. Tretje mesto je s 36,8 sekunde zaostanka zasedel še en Nemec Philipp Nawrath, s čimer je bil zagotovo zelo zadovoljen trener nemške zasedbe Uroš Velepec. Njegova varovanca Philipp Horn in Johannes Kühn sta bila četrti oziroma šesti.

V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Norvežan Tarjei Bø, ki je bil tokrat 14. Zbral je 317 točk, drugi je zdaj mlajši od bratov Bø s 304. Najboljši Slovenec je zdaj Planko, ki je 29. s 70 točkami. Fak je 32. V soboto bosta obe zasledovalni preizkušnji, v nedeljo pa prvi tekmi s skupinskim štartom.