Maratonski superveleslalom Federici Brignone, Ilka Štuhec se ni znašla v megli

Italijanka Federica Brignone je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v norveškem Kvitfjellu. Drugo mesto je po številnih prekinitvah in megleni loteriji zasedla Švicarka Lara Gut-Behrami, tretje pa Čehinja Ester Ledecka. Slovenka Ilka Štuhec je bila 19.

Organizatorji v Kvitfjellu so imeli ves teden ogromno težav z vremenskimi razmerami. Sobotni superveleslalom so izpeljali, nedeljskega pa večkrat prekinili zaradi goste megle na progi. Samo današnja preizkušnja je trajala dve uri in 45 minut, sedem tekmovalk pa je ostalo brez štarta.

Edina Slovenka v Kvitfjellu Ilka Štuhec se v zahtevnih vidljivostnih razmerah ni tako dobro znašla kot v soboto, ko je bila osma. Za zmagovalko je tokrat zaostala 2,64 sekunde za končno 19. mesto. S 60 osvojenimi točkami v tej disciplini je za las ostala brez nastopa na finalu sezone, saj je bila 26., pravico nastopa tam pa ima najboljših 25 smučark.

Še desetič je na superveleslalomih v svetovnem pokalu slavila Brignonejeva, ki ima v karieri v vseh disciplinah zdaj 25 zmag. V meglo nad Kvitfjellom se je podala pogumno in zanesljivo prevzela vodstvo. Po svojem nastopu je za televizijsko postajo ORF dejala, da ni videla do naslednjih vratc, a je progo dobro izpeljala zaradi natančnega jutranjega ogleda.

Ilka Štuhec je bila 19. FOTO: Geir Olsen/AFP

Na koncu je imela 61 stotink prednosti pred vodilno v superveleslalomskem in skupnem seštevku Gut-Behramijevo. Na tretje mesto se je za svoje devete stopničke v karieri prebila Ester Ledecka (+0,79).

V boju za mali kristalni globus je velik korak k peti zmagi v superveleslalomski razvrstitvi z 89. stopničkami v karieri storila Gut-Behramijeva. Njena najbližja tekmica, Avstrijka Cornelia Hütter, je zabeležila sedmo mesto, nekaj pa je pridobila Brignonejeva. Pred zadnjo tekmo ima Švicarka 69 točk naskoka pred Avstrijko in 74 pred Italijanko.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Gut-Behramijeva 1594 točk, na drugem mestu pa ji po današnji zmagi sledi Brignonejeva s 1268 točkami. Tretja je odsotna Američanka Mikaela Shiffrin (1209 točk), ki se bo v karavano predvidoma vrnila naslednji konec tedna na Švedskem.

Do konca sezone sta ostala le še dve prizorišči, naslednji konec tedna v tehničnih disciplinah v Areju ter nato še zaključek sezone v Saalbachu.

Izidi:

1. Federica Brignone (Ita) 1:37,30

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:37,91 +0,61

3. Ester Ledecka (Češ) 1:38,09 +0,79

4. Kajsa Vickoff Lie (Nor) 1:38,15 +0,85

5. Lauren Macuga (ZDA) 1:38,20 +0,90

6. Stephanie Venier (Avt) 1:38,56 +1,26

7. Cornelia Hütter (Avt) 1:38,57 +1,27

8. Ariane Rädler (Avt) 1:38,63 +1,33

9. Alice Robinson (NZl) 1:38,64 +1,34

10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:38,86 +1,56

19. Ilka Štuhec (Slo) 1:39,94 +2,64

Skupno (33/39):

1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1594 točk

2. Federica Brignone (Ita) 1268

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1209

4. Petra Vlhova (Slk) 802

5. Sofia Goggia (Ita) 792

6. Sara Hector (Šve) 780

7. Cornelia Hütter (Avt) 768

8. Marta Bassino (Ita) 660

9. Stephanie Venier (Avt) 631

10. Michelle Gisin (Švi) 611

33. Ilka Štuhec (Slo) 222

48. Ana Bucik (Slo) 151

55. Neja Dvornik (Slo) 120

61. Andreja Slokar (Slo) 101