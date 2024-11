Na prvi tekmi sezone Žana Koširja ugnal le zmagovalec

Na uvodni preizkušnji deskarjev na snegu v tehničnih disciplinah v Mylinu na kitajskem so nastopili štirje Slovenci, od katerih se je zgolj Žan Košir uvrstil v izločilne boje paralelnega veleslaloma in na koncu tekmovanje končal v osmini finala. Boljši je bil kasnejši zmagovalec tekme Italijan Edwin Coratti. Med ženskami je slavila Ester Ledecka.

Košir je slovenske barve na moški tekmi za svetovni pokal zastopal s Timom Mastnakom in Rokom Margučem, v ženski konkurenci pa je nastopila Gloria Kotnik, in se kot 16. iz kvalifikacij prebil v osmino finala. Tam se je srečal z najboljšim iz uvodnega dela Corattijem, ki je kljub majhni prednosti Tržičana v zgornjem delu proge v zaključku dvoboja vendarle prišel do napredovanja.

Italijan je nato potrdil odlično formo na začetku sezone, saj je brez večjih težav prišel do zmage. V finalu je premagal Kim Sangkyuma iz Južne Koreje, tretji je bil še en Južnokorejec Lee Sangho.

Prekratka za nastope v finalnem delu sta bila Mastnak in Marguč, ki sta osvojila 21. in 27. mesto. Izločilne boje sta zgrešila za 11 in 46 stotink sekunde.

Prav tako se v izločilne boje ni uspelo uvrstiti Kotnik, ki je za 0,41 sekunde zgrešila osmino finala in osvojila 18. mesto.

Najhitrejša po kvalifikacijah v ženski konkurenci je bila Čehinja Ledecka, ki je nato prišla tudi do zmage. V finalu je bila boljša od Poljakinje Aleksandre Krol-Walas. Tretja je bila Japonka Miki Cubaki.

V zgodnjih nedeljskih urah deskarje čaka še tekma v paralelnem slalomu.