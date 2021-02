Najboljša ne popuščata, nov podvig Pavlovčiča v Nemčiji

Po prvi seriji na vrhu Eisenbichler

Halvor Egner Granerud skače v fantastični formi. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Rezultati tekme v Klingenthalu

Tudi drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Klingenthalu je dobil fantastični Norvežan, slovenski adutpa je ponovil uspešen sobotni dan. Pavlovčič je končal takoj za njim, potem ko je v drugi seriji z daljavo dneva (140 in 146 m) napredoval s šestega na drugo mesto in za mesto izboljšal svoj sobotni podvig . Tretji je bil NemecDrugi slovenski skakalci ? Med deseterico se je uvrstil šez devetim mestom (138 in 142,5 m).je bil odličen sedmi (136 m, 144 m), a so ga kasneje diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.Do točk sta prišla še dva:je bil 27. (127,5 in 130 m),pa 30. (133 in 113 m).Prvič po 6. decembru lani je torej točko za svetovni pokal osvojil Timi Zajc – po prvi seriji je kotiral na 20. mestu, a ga nato polomil in končal tekmo na 30. mestu. V prvi seriji je bil med Slovenci prekratek le(102,9), ki je imel 33. izid.Markus Eisenbichler (136 točk) je bil vodilni po prvi seriji tekme v Klingenthalu. Za njim sta bila Norvežan Halvor Egner Granerud (135,1) in Japonec Keiči Sato (134,4). Najboljši Slovenec po polovici tekme je bil spet Bor Pavlovčič (132,8) na šestem mestu. Zaostanki so po prvi seriji so bilo resda zelo majhni.1. Halvor Egner Granerud (Nor) 288,5 točke (136,0 metrov/140,5 metra)3. Markus Eisenbichler (Nem) 285,7 (138,0/141,5)4. Robert Johansson (Nor) 280,1 (140,5/138,5)5. Yukiya Sato (Jap) 278,7 (141,0/144,5)6. Kamil Stoch (Pol) 277,8 (138,0/137,0)7. Dawid Kubacki (Pol) 275,8 (138,5/146,0)8. Keiichi Sato (Jap) 270,8 (140,0/134,5)10. Martin Hamann (Nem) 263,8 (135,0/138,0)...1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1406 točk2. Markus Eisenbichler (Nem) 9773. Kamil Stoch (Pol) 8454. Piotr Žyla (Pol) 6665. Robert Johansson (Nor) 6616. Dawid Kubacki (Pol) 6448. Karl Geiger (Nem) 4899. Marius Lindvik (Nor) 48212. Yukiya Sato (Jap) 450...