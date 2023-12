Napovedani mraz vabi lisičke v Kranjsko Goro

V nadaljevanju preberite:

V sredo je bila v Kranjski Gori, na prizorišču edine slovenske tekme alpskih smučark za svetovni pokal, snežna kontrola FIS. Iz mednarodne zveze bodo v četrtek objavili oceno videnega in čeprav zima še ne kažetiste prave podoobe, so na Gorenjskem optimisti.Kaj je tisto, kar preganja njihov strah? Kje bodo smučarji in smučarke do novega leta in zakaj je za Andrejo Slokar in druščino prihajajoči Lienz tako pomemben?