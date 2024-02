Tik pred nastopom Kranjca slalom v Banskem odpovedan

Alpski smučarji so se po včerajšnjem veleslalomu, ki ga je dobil Marco Odermatt, Žan Kranjec je bil 5., danes v Banskem pomerili še v slalomu. Vremenske razmere so bile v Bolgariji zelo zahtevne, smučarje je pričakalo sneženje z vetrom v zgornjem delu proge, v spodnjem se je sneg mešal z dežjem, padavine pa so se stopnjevale in prve štartne številke so imele prednost. Vodil je Clement Noel, a so tekmo po 31 smučarjih odpovedali, saj so bile razmere vse slabše.

Noel je bil najhitrejši s štartno številko 2, izkušeni Francoz je bil 27 stotink sekunde hitrejši od Norvežana Timona Haugana, tretji je bil njegov rojak Henrik Kristoffersen. Nato se je veter okrepil in vodilni slalomist zime Manuel Feller je zaostal kar 1,30 sekunde, preostala iz elitne sedmerice Daniel Yule in Linus Strasser sta zaostala še nekaj stotink več.

Prva slalomska proga v Banskem sicer ni bila preveč zahtevno postavljena, z 49 sekundami je bil to šprinterski slalom brez večjih pasti, tako da so za razlike poskrbele predvsem vremenske razmere.