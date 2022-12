Druga serija v Oberstdorfu: Kos in Lanišek odlična, na vrhu le še najboljši

Pod Senčno goro se je ob 16.30 začel boj za zlatega orla, ki ga je lani ob jubilejni izvedbi nemško-avstrijske skakalne turneje osvojil Japonec Rjoju Kobajaši. Prvo serijo 71. novoletne turneje v Oberstdorfu je dobil Norvežan Halvor Egner Granerud z najdaljšim skokom prve serije, dolgim 142,5 metra. Skandinavec je kljub skromnim ocenam sodnikov zbral neulovljivih 151,5 točke, sledita Poljaka Piotr Žyla (132,5 metra/146,9 točke) in v tej sezoni najboljši skakalec v karavani, Dawid Kubacki. Žylo je preskočil za kar osem metrov, toda zaradi močnejše pomoči vetra skupno prejel točko manj, še dlje je nato za konec odneslo najboljšega v kvalifikacijah, Norvežana Graneruda.

Pogled na nabito polne tribune. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Lovro Kos je s skokom, dolgim 125,5 metra (134,1 točke), suvereno opravil z Rjojujem Kobajašijem in dolgo časa vodil, potem ko je bil v kvalifikacijah sicer šele 28. V finalni seriji bo napadel z 8. mesta, dobro pa se je odrezal tudi Anže Lanišek (119,5 m/125,2) na 13. mestu.

V finalu bodo nastopili tudi nekdanji zmagovalec turneje Peter Prevc (119,0 m/121,9), ki je zasedel 19. mesto po prvi seriji, Timi Zajc (122,5 m/117,9), ki je bil po odličnem tretjem mestu v kvalifikacijah tokrat 25., in Žiga Jelar (114,0 m/111,5) na 28. mestu. Domen Prevc (109,5 m/105,3) je že končal z nastopom na 38. mestu. Kvalifikacije, ki si jih je po dveh koronskih izvedbah brez gledalcev v sredo ogledalo kar 16.000 navdušencev, je sicer prepričljivo dobil Granerud. Drugi je bil najboljši skakalec to zimo, Poljak Kubacki, ki velja za prvega favorita turneje.

Lanišku se kvalifikacijski nastop ni posrečil, zasedel je 12. mesto in se je v prvi seriji na izpadanje pomeril z Japoncem Jukijo Satom. Zato pa je bil v sredo bolj razpoložen Zajc, ki je na tretjem mestu zaostal le za Granerudom in Kubackim. Za izzivalca v paru je dobil Japonca Junšira Kobajašija.

Uspešni so bili tudi preostali štirje Slovenci. Peter Prevc je v kvalifikacijah končal na 15. mestu in se je v prvi seriji na izpadanje pomeril s Fincem Anttijem Aaltom. Jelar in Domen Prevc sta v kvalifikacijah zasedla 40. oziroma 41. mesto. Jelar se je v prvi seriji prve od štirih tekem pomeril z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, Domen Prevc pa z njegovim rojakom Manuelom Fettnerjem.

Razplet druge serije s pričetkom ob 18.01 uri lahko spremljate spodaj: