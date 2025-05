Panterji povsem onesposobili Orkane

Hokejisti moštva Florida Panthers, ki branijo lovoriko v NHL, so na najboljši poti, da se znova prebijejo v zaključni dvoboj tega tekmovanja. V finalu vzhodne konference vodijo že z 2:0 v zmagah, potem ko so zanesljivo v svojo korist odločili tudi drugo tekmo na gostovanju pri Carolini Hurricanes. Tokrat so bili boljši kar s 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Panterji so že v uvodni tretjini, ki so jo dobili kar s 3:0, potrdili premoč. Domačo mrežo je v drugi minuti načel švedski branilec Gustav Forsling, na 2:0 pa je deset minut pozneje povišal Američan Matthew Tkachuk. V 16. minuti je v polno zadel še Kanadčan Sam Bennett, ki je bil natančen tudi tik pred iztekom druge tretjine.

Kanadčan Sam Bennett (desno) je k zmagi Floride prispeval dva gola. FOTO: James Guillory/Reuters

Končni izid za visoko zmago s 5:0 je z golom v 54. minuti postavil finski kapetan ekipe Aleksander Barkov. Naslednja tekma bo v noči s sobote na nedeljo (z začetkom ob 2.00 po srednjeevropskem času) na Floridi, kjer lahko Panterji pred svojimi navijači naredijo naslednji korak k novemu preboju v veliki finale Stanleyjevega pokala.