Peter Prevc podal sklepno izjavo in nasmejal navzoče

Kaj v teh dneh počnejo najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke, ki so nas navduševali v pravkar končani sezoni za svetovni pokal, kje so se ustavili danes popoldne, kaj je Peter Prevc, ki je po nedeljskem finalu na letalnici v Planici sklenil svojo veličastno športno pot, povedal v svoji zaključni izjavi, s čim je 31-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki že nekaj časa z družino živi v Radovljici, nasmejal navzoče, kaj je položil na srce mladim (skakalcem) ...