Peter Prevc z novo vlogo v slovenski skakalni reprezentanci

Najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc se po letu premora vrača v slovensko reprezentanco, tokrat v novi vlogi. Kot je napovedal že na finalu zadnje sezone svetovnega pokala, je sprejel povabilo glavnega trenerja Roberta Hrgote in bo po novem skrbel za razvoj opreme ter sodelovanje s proizvajalci. Svoje nove naloge že opravlja približno mesec dni, je potrdil v pogovoru za Televizijo Slovenija.

Prevc je pojasnil, da je v tem času že navezal stike tako z domačimi kot tujimi proizvajalci opreme. Njegov cilj je biti na tekočem z vsemi novostmi, še posebej v luči novih pravil v smučarskih skokih, da bi bili tekmovalci čim bolje pripravljeni. »Svojo vlogo opravljam kakšen mesec. Nekaj stikov je že bilo, predvsem z domačimi, začel pa sem tudi pogovore s tujimi proizvajalci, da smo čim bolj na tekočem z vsem, kar se dogaja. Sploh glede novih pravil v skokih in da se, ko se novembra vidimo, ne predstavljamo drug drugemu,« je za TV Slovenija povedal 32-letni Prevc.

Najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc se po letu premora vrača v slovensko reprezentanco. FOTO: Matej Družnik

Peter Prevc je svojo izjemno tekmovalno pot sklenil na finalu svetovnega pokala v Planici ob koncu sezone 2023/2024. Po enem letu premora se tako vrača v osrčje reprezentančnega dogajanja, čeprav v drugačni vlogi. Pogovori o sodelovanju so stekli konec zime, ko se je Prevc mudil na Norveškem. »Konec zime, ko sem šel sicer zaradi drugih razlogov na norveško turnejo v Vikersund, sva se s Hrgoto pogovarjala. Izrazil je željo, da bi se s to sezono pridružil njegovi ekipi. Da bi skrbel za opremo, njen razvoj in komunikacijo s proizvajalci. Tako, da bodo tekmovalci čim bolj zadovoljni,« je ozadje dogovora razkril Prevc.

Končni dogovor o sodelovanju, ki za zdaj velja za eno leto, so sklenili kmalu po letošnjem finalu v Planici.