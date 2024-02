Poljaki izpred nosa odnesli bronasto odličje

Za najboljši slovenski izid na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Planici so predzadnji dan tekmovanja poskrbeli skakalci. Žiga Jančar, Rok Masle, Jaka Drinovec in Enej Faletič so na ekipni tekmi s 864,4 točke zasedli četrto mesto. Odličje zlatega leska so v dolini pod Poncami osvojili Avstrijci (934,3), srebrnega Nemci (923,6), bronastega pa Poljaki (873,3).

»Res smo nekako upali, da lahko pridemo na stopničke. Na koncu se je izkazalo, da so Poljaki boljši. Moji skoki so bili sicer boljši kot na posamični tekmi, a daleč od tega, da bi bili ti moji pravi skoki, takšni, kot so bili, denimo, lani na finalu v Planici,« je po nehvaležnem četrtem mestu dejal Masle.

»Dejansko smo vedeli, da bomo v boju za bron s Poljaki. Tokrat so bili Poljaki boljši, nam so se pripetile prevelike napake. Vedno smo zaostajali po prvi skupini, pa tudi če bi zaostajali, ta zaostanek ne bi smel biti tako velik. Žal. Fantom nimam česa očitati. Res pa je, da dveh tako povprečnih skokov nismo videli. Ostali trije fantje pa so oddelali korektno, še celo malce nad pričakovanji in z njimi moram biti zelo zadovoljen,« je dodal glavni trener Matjaž Triplat.

Hitre smuči

Pred skakalno tekmo pod žarometi so na veliko sceno stopile tudi tekmovalke v nordijski kombinaciji ter tekmovalci in tekmovalke v smučarskem teku. Na ekipnem šprintu v nordijski kombinaciji sta bili najboljši Japonki Hazuki Ikeda in Juzuka Fudživara, slovenski predstavnici Manca Kobentar in Tia Malovrh pa sta preizkušnjo končali na osmem mestu. Slovenska naveza je bila po skakalnem delu sedma, v tekaškem pa je nazadovala za eno mesto. »Z Manco sva imeli na skakalnici težavo z doskokom, tako da sva morali na tekaškem delu pokazati več. Je bilo pa vseeno nekoliko manj stresno kot včeraj, saj nisva napadali najvišjih mest,« je po tekmi dejala Tia Malovrh.

Na zadnji posamični tekaški preizkušnji mlajših članov do 23 let je na 10 km v klasičnem koraku s posamičnim startom Nemka Helen Hoffmann ubranila lanski naslov, pri mlajših članih pa so se na zmagovalni oder povzpeli trije Norvežani. Najboljši je bil Mathias Holbæk.

Od slovenske četverice je bil najhitrejši Boštjan Korošec na 35. mestu z 2:04 minute zaostanka, mesto za njim je s sekundo zaostanka končal Nejc Štern. Jošt Mulej je z zaostankom 2:48 končal na 49. mestu, Anže Gros pa je končal deset mest nižje z dobrimi tremi minutami zaostanka za zmagovalcem. »Z izidi smo zelo zadovoljni. Dva fanta sta tekmo zaključila med najboljših štirideset, žal jima je najboljša trideseterica za malenkost ušla. Vsi fantje so se dobro borili, smuči so bile hitre in dosegli smo dober rezultat,« je po po tekmi dejal glavni trener Rok Grilc.

Slovenski tekačici nista bili v ospredju, Zala Šepič je zasedla 44. mesto z dobrimi petimi minutami zaostanka, Eva Močnik pa je osvojila 53. mesto z osmimi minutami zaostanka.