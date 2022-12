Anže Lanišek ostaja zvest samemu sebi, Dawida Kubackega zmotila himna

V nadaljevanju preberite:

Kaj je domžalski skakalni as Anže Lanišek, ki je v Engelbergu poletel do zmage in tretjega mesta, povedal po novem izjemnem koncu tedna v svetovnem pokalu, kaj si je rekel pred sobotnim finalnim nastopom, česa mu je bilo malce žal po včerajšnji tekmi, kateri slovenski skakalci so se pred njim na najvišjo stopnico zavihteli na veliki napravi Titlis, zakaj je Lovro Kos, ki je bil včeraj naš drugi najboljši tekmovalec, že med kvalifikacijami spakiral svoje stvari, kakšno himno so švicarski prireditelji zaigrali poljskemu zmagovalcu Dawidu Kubackemu ...