Sarrazin z mojstrovino na Streifu osvojil zlatega gamsa v Kitzbühlu

Smuk v Kitzbühlu je še enkrat pokazal, zakaj je vrhunec vsakoletne smučarske sezone, za smukače vreden celo več od olimpijskega zlatega odličja. V idealnem sončnem vremenu pred 45.000 gledalci je predstavo kariere uprizoril Cyprien Sarrazin, ki je s smučanjem na meji popolnosti proslavil zasluženo zmago.

Sarrazin je bil najboljši že včeraj, a vendarle na slovitem Streifu največ šteje sobotni klasični smuk, ko se v cilju zbere prek 40.000 gledalcev (danes 45.000, tekma je že dolgo razprodana) in kopica znanih imen, z nepogrešljivim Arnoldom Schwarzeneggerjem na čelu.

Po wengenski poškodbi Aleksandra Aamodta Kildeja sta bila v igri za zlatega gamsa le dva, Marco Odermatt je šel danes na progo pred Sarrazinom. Švicar je v zgornjem delu smučal zelo hitro, čeprav je naredil nekaj manjših napak v vrtiljaku, v spodnjem delu je bil natančen, ob vstopu v prečni prehod pa je šel povsem na kol, da je ohranil hitrost, a prečni prehod zato izpeljal z nižjo linijo.

Sarrazin je takoj vedel, da bo dobil zlatega gamsa. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Odermatt je prepričljivo prevzel vodstvo, takoj za njim je bil na vrsti Sarrazin, ki je v zgornjem delu še nekoliko zaostajal, nato pa srednji del izpeljal kot po maslu, smuče so se kljub grbinam držale snežne podlage, kot da bi bile prilepljene, na prelomnici Hausberg je odlično zadel smer, še boljši je bil v prečnem prehodu, kjer je z visoko linijo potrdil zmago na letošnjem smuku v Kitzbühlu.

Švicarja je na koncu ugnal za 91 stotink sekunde, Francoz je takoj vedel, da bo dobil zlatega gamsa in pred navdušeno publiko si je med slavjem dal duška. Po tretjem mestu, zaostal je za 1,44 sekunde, je bil z uvrstitvijo na zmagovalni oder zelo zadovoljen tudi 34-letni Dominik Paris.

Sarrazinu je čestital tudi Marco Odermatt. FOTO: Barbara Gindl/AFP

Miha Hrobat je imel že v zgornjem delu proge veliko težav, v mišnici je na skoku poletel zelo daleč, nato ga je še nekoliko raztegnilo, a se je ujel. Potem ni našel prave linije in si je že zgoraj nabral več kot sekundo zaostanka, ta se je do cilja povečal na 2,42 sekunde in z vrhunskim rezultatom Hrobata ne bo nič, bo pa verjetno končal v prvi dvajseterici. Nejc Naraločnik je bil prepočasen za točke, Martin Čater je odstopil.